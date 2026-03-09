Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ağrı'da 336 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 336 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 189 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 122, Kars'ta ise 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

