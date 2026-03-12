Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre mavi-beyazlı ekip, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

        Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor, 15 Mart Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Hınıs'ta canlı müze beğeni topladı
        Hınıs'ta canlı müze beğeni topladı
        Başkan Çelebi bölge birincisi floor curling takımını kabul etti
        Başkan Çelebi bölge birincisi floor curling takımını kabul etti
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 274 santimetreyle Palandöken'de...
        Başkan Uçar; "Onlar bizim kıymetli emanetlerimiz"
        Başkan Uçar; "Onlar bizim kıymetli emanetlerimiz"
        Tekman'da Ramazan coşkusu
        Tekman'da Ramazan coşkusu
        Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet A...
        Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet A...