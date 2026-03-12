Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre mavi-beyazlı ekip, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.
Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor, 15 Mart Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.