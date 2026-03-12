Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.





Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre mavi-beyazlı ekip, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.



Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor, 15 Mart Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

