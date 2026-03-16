        Türk spor tarihine geçen Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Furkan Akar, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Kanada'nın Montreal kentindeki organizasyonda Short Track tarihinde ilk kez dünya şampiyonası finalinde mücadele eden milli sporcu Furkan Akar, 500 metre yarışında üçüncü oldu ve kazandığı bronz madalyayla Türk spor tarihine geçti.

        Akar, memleketi Erzurum'a dönüşünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular, babası Yavuz ve annesi Birgül Akar ile yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Karşılamada annesi Birgül Akar'a sarılarak, "Madalyanın sahibi" diyen Furkan, kazandığı madalyayı annesinin boynuna astı.

        Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, zorlu bir olimpiyat sezonu geçirdiğini söyledi. Sezonun hem mental hem de fiziksel olarak yorucu olduğunu belirten Akar, "Çok hazırlanmıştık, sabah akşam antrenmanlarımız oldu. Olimpiyatta yaşadığım bir talihsizlik sonucu olimpiyattan sonra dünya şampiyonası olan sezonumuzun son yarışına geldik. Bu şampiyonada bin 500 metrede ilk gün bir düşüş yaşadım ve aslında bir sakatlık yaşadım." diye konuştu.

        Furkan Akar, sakatlıktan sonra fizyoterapistinin kendini toparladığını ve sahalara döndürdüğünü anlatarak, şunları dile getirdi:

        "500 metre finaline kalarak madalya sahibi oldum. Çok gururluyum ve çok istekliydim. Olimpiyatta yaşadığım talihsizlik beni daha çok hırslandırdı. Çok çalışmıştım, daha çok çalışarak ve üstüne koyarak dünya şampiyonasına hazırlanmıştım. Madalya ile ülkeme geri döndüm. Öncelikle federasyon yetkililerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Ailem, abim her zaman her anımda yanımda oldular ve desteklediler. Tüm Türkiye'den destekleyen ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."

        Akar, elde ettiği başarılardan ve hedefinden bahsederek, "Kış branşları arasında Avrupa Şampiyonasındaki ilk madalya da ve dünya şampiyonasındaki ilk madalya da bana ait. Avrupa aldım, dünya aldım, şu an 2030 olimpiyatları için çalışmaya başlayacağım. Sezon molasına gireceğim, güzel bir dinlenme yapacağım. Bunun ardından çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.

        Furkan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türk bayrağını yukarı çıkartmak, çıkarken izlemek -ve tabi ki gönül isterdi ki İstiklal Marşı'nı okutmak ama orada Türk bayrağını tüm Kanada halkına göstermek- benim için apayarı bir gururdu. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda da yaşamıştım. Aslında tekrar o gururu yaşamak için çalıştım ve hırs ettim. Mutluyum, o Türk bayrağını Kanada halkına, tüm dünyaya ve Türkiye'ye göstermek benim için heyecanlı ve gurur vericiydi."

        Sürat patenine 2010 yılında hobi olarak başlayan Furkan Akar, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olarak Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışmış ve 6. sırayı almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

