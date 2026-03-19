Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 282, Palandöken'de 270, Hakkari'de 245, Nemrut'ta 202, Kartalkaya'da 200, Erciyes'te 179, Sarıkamış'ta 158, Konaklı'da 150, Uludağ'da 141, Yıldız Dağı'nda 120, Yalnızçam'da 117, Davraz'da 99, Çambaşı'nda 88, Murat Dağı'nda 84, Zigana'da 80, Hesarek'te 62, Ilgaz'da 57, Kop Dağı'nda 56, Küpkıran'da 36, Kandilli'de 10 ve Denizli'de 54 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Ergan
|KKY
|-4
|5
|Palandöken
|KY
|-7
|2
|Hakkari
|KKY
|-9
|2
|Nemrut
|KY
|-4
|2
|Kartalkaya
|KY
|0
|3
|Erciyes
|KY
|-1
|4
|Sarıkamış
|KY
|-9
|2
|Konaklı
|KY
|-7
|3
|Uludağ
|KY
|1
|2
|Yıldız Dağı
|Y
|2
|6
|Yalnızçam
|KY
|-12
|4
|Davraz
|KKY
|-1
|4
|Çambaşı
|ÇB
|-1
|6
|Murat Dağı
|Y
|-3
|1
|Hesarek
|KY
|-5
|3
|Ilgaz
|KKY
|1
|4
|Kop Dağı
|Y
|-6
|5
|Küpkıran
|KKY
|-10
|5
|Kandilli
|KKY
|-5
|10
|Denizli
|KY
|-2
|5
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)
