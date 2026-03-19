        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 282, Palandöken'de 270, Hakkari'de 245, Nemrut'ta 202, Kartalkaya'da 200, Erciyes'te 179, Sarıkamış'ta 158, Konaklı'da 150, Uludağ'da 141, Yıldız Dağı'nda 120, Yalnızçam'da 117, Davraz'da 99, Çambaşı'nda 88, Murat Dağı'nda 84, Zigana'da 80, Hesarek'te 62, Ilgaz'da 57, Kop Dağı'nda 56, Küpkıran'da 36, Kandilli'de 10 ve Denizli'de 54 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

        Merkez19.03.2026En düşükEn yüksek
        ErganKKY-45
        PalandökenKY-72
        HakkariKKY-92
        NemrutKY-42
        KartalkayaKY03
        ErciyesKY-14
        SarıkamışKY-92
        KonaklıKY-73
        UludağKY12
        Yıldız DağıY26
        YalnızçamKY-124
        DavrazKKY-14
        ÇambaşıÇB-16
        Murat DağıY-31
        HesarekKY-53
        IlgazKKY14
        Kop DağıY-65
        KüpkıranKKY-105
        KandilliKKY-510
        DenizliKY-25

        (KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş

        Benzer Haberler

        Ulu çınarlarla aynı sofrada anlamlı buluşma
        Ulu çınarlarla aynı sofrada anlamlı buluşma
        Şehit aileleri vefa sofrasında bir araya geldi
        Şehit aileleri vefa sofrasında bir araya geldi
        Erzurum'da aç kalan tilki evin önüne kadar geldi
        Erzurum'da aç kalan tilki evin önüne kadar geldi
        Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
        Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
        Aşkale bayrama hazırlanıyor: İlçede kapsamlı temizlik seferberliği
        Aşkale bayrama hazırlanıyor: İlçede kapsamlı temizlik seferberliği
        İşte uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme tavsiyeleri
        İşte uzmanından Ramazan Bayramı'nda beslenme tavsiyeleri