Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli videolar paylaşan bir sayfa yöneticisi yakalanarak tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman personelce yapılan çalışmalar da, Twitter sosyal paylaşım sitesinde ‘erzurum itiraf’ isimli kullanıcı profilinin çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığı siber takip çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 1 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda arama yapılırken 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda suç işlemekte kullanılan dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahıs M.K. çıkarıldığı mahkemece TCK226 suçundan tutuklandı.

ERZURUM 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:52

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.