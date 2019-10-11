Erkeklerde 40 yaş sonrasına dikkat

Op. Dr. Murat Çeltik, 40 yaş sonrası erkeklerde ürolojik problemlere dikkat çekti.

Çeltik; “Erkeklerde iktidarsız olarak bilinen sertleşme sorunu, cinsel ilişki için yetersiz görülür. Kan miktarında artış sağlanamadığı zaman peniste sertleşme sorunu meydana gelir ve sertleşme sorunu yaşayan kişilerin yüzde 70’inde damar tıkanıklığı ortaya çıkar” dedi.

Op. Dr. Murat Çeltik, Şeker hastalığı, Yüksek kolesterol, Testosteron seviyesinin düşük olması, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, Kalp ve damar hastalıkları, Kronik böbrek yetmezliği, Kronik prostatit, Alt ürüner sistem hastalıkları, Cerrahi travmalar, Egzersiz eksiklikleri, Obezite, Sigara kullanımı, Kronik uyuşturucu, alkol kullanımı, Psikolojik ve psikiyatrik sorunlar, Hormonal bozukluklar ve Uzun süre H2 reseptör antagonistleri, antikolinerjikler, sitotoksik ilaçlar gibi ilaç kullanımının rahatsızlığa neden olabileceğini belirterek, “Organik (sinirsel, damarsal, hormonal ve geçirilmiş cerrahilere bağlı) ve psikojenik olmak üzere 2 çeşidi vardır. İktidarsızlık hastalığı tedavisi hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda ilaç tedavisi ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı ilaçlı tedaviler hastalar tarafından tercih edilmez” diye konuştu.

Op. Dr. Murat Çeltik, iktidarsızlık probleminde tıbbı tedaviler konusunda ise şunları söyledi;

“İlaçlı tedaviler, Penise Şok Dalga tedavisi, Vakumlu tedaviler. İktidarsızlık hastalığı için 3 adım vardır. Bu tedavi adımları şöyle sıralanabilir; Birinci adım oral (ağızdan kullanılan) PDE5İ (Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri) hapları veya vakum cihaz kullanımı. İkinci adım penise ciltten intrakavernozal ilaç enjeksiyonu (aynı anda ağızdan ilaç kullanımı veya vakum cihazı ile kombine edilebilir) kullanımıdır. Bu iki basamak cerrahi dışı tedavi olarak kabul edilir. Üçüncü adım ilk iki adımdan cevap alınmaması ve hastanın uygun olması durumunda uygulanan cerrahi tedavidir (penil protez takılması).

Şok Dalga tedavisi (EDSWT)

EDSWT tedavisi sertleşme bozukluğunda en çok kullanılan tedavisi yöntemlerinden bir tanesidir. EDSWT tedavisine başlamadan önce hasta profilinin muhakkak incelenmesi gerekmektedir.

EDSWT tedavisine başlamadan önce hastanın yaşam öyküsü dikkatlice değerlendirilmelidir. Bunlara örnek olarak, hastanın daha önce bir ameliyat geçirip geçirmediği öğrenilmeli, metabolik problemleri değerlendirilmeli, günlük alışkanlıkları bir bir not edilmeli.

Bu sorular hastaya sorulduktan sonra kan değerleri ve birtakım tetkikler, gerektiğinde renkli penis ultrasonuyla damarsal faktörlerin, organik bazı faktörlerin olup olmadığı araştırılmalıdır.

İktidarsızılık hastalığında ilaç tedavisi var mı?

Ağızdan Alınan İlaçlar: Penise akan kan akışını geliştiren çok çeşitli ilaç vardır. Cinsel dürtü ile birlikte bu ilaçlar ereksiyon oluşmasına destek olur.

Vakum Cihazları: Penisin üzerine plastik bir silindir ve pompadan oluşan (manuel ya da pilli) cihaz yerleştirilir, silindirin içerisinde bir vakum oluşturulur, penisin içine kanın dolmasını ve ereksiyonun oluşmasını sağlar. Penisin vücuda en yakın kısmına ereksiyonun devamlılığı için lastikten bir halka geçirilerek bası uygulanır.

Enjeksiyonlar: Ufak bir enjektör ile penisin içine ilaç enjekte edilerek ereksiyon sağlanır.

Intrauretral Destekleyiciler: İlaç içeren destek materyallerdir. Bu materyal idrar kanalına koyulur.

Penil Protezler: Diğer tedavi seçeneklerinin sonuç vermediği durumlarda sertleşme sorunu tedavisi konusunda en etkili bir cerrahi yöntemdir ve 30 yılı aşkın bir zamandır kullanılmaktadır.”

ERZURUM 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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