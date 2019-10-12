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Cildinizi kışa hazırlayın

İHA

Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, kış aylarının cilt bakımı için en uygun mevsim olduğunu söyledi.

Cildinizi kışa hazırlayın

Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, kış aylarının cilt bakımı için en uygun mevsim olduğunu söyledi.
Uzman Estetisyen Sibel Kırbaş, “Yaz mevsimindeki güneşli havaların ciltte oluşturduğu lekelerin ardından, kış mevsiminde soğuk havaların kuruttuğu cildimiz için bakımın tam zamanı. Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması cilt lekelerine neden olur. Melanin'in bir bölgede yoğunlaşmasının birçok nedeni olabilir. Güneşten gelen zararlı ışınlar, kimyasal içerikli ürünlerin etkisi ve bu ürünlerin yanlış kullanımı, yaşlılık lekeleri, akne ve ilaç kullanımı sonrası oluşan lekeler bunlardan bazılarıdır. Zamanla ve yaş ilerledikçe belirip büyüyen lekeler baskılanmadıkça daha da yoğunlaşarak ciltte ton farklılıklarına sebebiyet verir. Örneğin, yüz bölgesinde lekelenmeye en yatkın bölgeler dudak üstü, alın ve yanaklardır. Ayrıca bu lekeli bölgeler nemsizdir. 'Bu lekelerden tamamen kurtulmak mümkün mü?' diye sorarsanız; lekenin derinliği, yaşı ve lekenin tipi verilecek cevapları çeşitlendirmektedir. Ciltteki lekeleri yok etmeye çalışırken deriyi yormamak ve inceltip daha çok yıpranmasına sebep olmamak için leke üzerinde kontrollü ve uzman öngörüsü ile ilerlemek en doğru tercih olacaktır. Bazı lekeleri kalıcı olarak baskılamak mümkündür ancak bazı lekelerde lokal kalıcılık oldukça fazladır. Unutulmamalıdır ki, tamamlanan işlemler sonrası cildin kaliteli yaş olarak ilerlemesi sizin elinizde ve kontrolünüzdedir” dedi.
Leke tedavisinde birçok yöntemin bulunduğunu ifade eden Kırbaş, “Bu bakım yöntemleri arasında lazer yöntemleri, kimyasal peeling'ler, enzim peelingler, mezoterapi, dermaroller, rejudetoks vb. uygulamalar mevcuttur. Son yıllarda kombinasyon bakımlarının arasında en çok tercih edilen ise rejudetoxmezopenleme uygulamasıdır. Bu yöntem melazma tipi lekelerde oldukça etkilidir. Bu uygulama, özel solüsyonlu kokteyllerin lekenin geçmişine ve derinliğine bağlı olarak seçilerek kombinlenip cilt üzerinde geçici kanallar açılarak (5 İle 10 dakika arası) derinin altına inmesine yardımcı olarak uygulanır. 15 ile 20 günlük evrelerde dört ile altı seansa kadar uygulama yapılabilir. Kişiye özel kokteyl solüsyonları her uygulamada cildin aldığı yola göre değişiklik gösterir. Bu yöntem, dinamik bir bakım yöntemidir. Her cilt tipine uygulanabilir. Lekelerden arındırılırken cildin nem ihtiyacı da karşılanmış olur ve cilt üzerinde yoğun aydınlanma sağlanır. Acısız uygulamaların başında gelen bu işlemde günlük yaşamı etkileyen yan etkenler oluşmaz ve uzman kontrolünde ilerlenir. Bu uygulamanın aşamaları da kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Eğer siz de cilt üzerinde oluşmuş lekelerinizden şikayetçiyseniz vakit kaybetmeden uzmanlar ile görüşerek uygun protokolü belirleyin ve tedaviye başlayın. Çünkü kış ayı bu bakım için en uygun mevsimdir. Aynı zamanda evde bakım yoluyla C vitaminine yönelmeyi de unutmayınız” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

12 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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