TYB Erzurum Şubesi’nden Barış Pınarı Harekâtı mesajı

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Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Barış Pınarı harekâtına destek mesajı yayınladı.

Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yayımladıkları mesajda şunları dile getirdi:

“Şanlı ordumuzun, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, bölge halkını terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmak ve Suriyeli misafirlerimizin vatanlarına güvenle dönmelerini temin etmek gayesiyle PKK/YPG/PYD/DEAŞ vb. tüm terör örgütlerini bertaraf etmek için başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” Mehmetçiğin çelikleşmiş sabır, irade, azim ve kararlılığı ile inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak bu harekâtı zaferle neticelendireceğinden şüphe duymadığımız şanlı ordumuzun yanındayız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu vesile ile harekâtta şehit düşen askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenâbı Allah’tan rahmet diliyoruz.”

ERZURUM 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

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