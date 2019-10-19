Horasan’a iki bin kitap kapasiteli kütüphane

Erzurum’un Horasan İlçesi’nde yeni yapılan Şehit Binbaşı Lütfü Ceylan İlköğretim okuluna iki bin kitap kapasiteli bir kütüphane kuruldu. Kütüphaneye okulum ismi olan Şehit Binbaşı Lütfü Ceylan’ın ismi verildi.

Kütüphanenin kuruluşu sosyal medyada duyurulunca kütüphaneye adeta kitap yağdı.

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksek Okulu eski Müdürlerinden, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir’in girişimiyle ve Proje ekibi Hakdiler Keleş, Pınar Taşkın ve Cevat Adıyaman’ın katkılarıyla oluşturulan kütüphaneden başta okul öğrencileri olmak üzere ilgi duyan diğer öğrencilerde yararlanabilecek.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Yüksel Özdemir, okula bir kütüphane kazandırılmasının elzem olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle dedi: “Öğrenciler okula taşımalı olarak geliyorlar. Fakat okul yeni olduğundan kütüphanesi yoktu öğrencilerin boş zamanında zaman geçireceği bir alanda yoktu. Biz bunu fark ettiğimizde direkt bir afiş hazırlayıp sosyal medyadan özellikle twitter den paylaşım yaptık. O sayede gönüllülere ulaştık. Onlarda sağ olsun kitapları gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

ERZURUM 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

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