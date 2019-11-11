Jandarmadan kaçak içki operasyonu

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Uzundere ilçesinde icra edilen kontrollerde Artvin ilinden Erzurum ili istikametine gitmekte olan 2 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında 4 adet valiz içerisinde 105 (şişe) litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtildi.

ERZURUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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