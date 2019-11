Milletvekili Aydemir Erzurum’un beklentilerini paylaştı

1 milyar dolarlık et

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sağlık Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Erzurum ile ilgili beklentileri gündeme taşıdı. Erzurum’un sağlık turizmi açısından yüksek seviyede potansiyel ve kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, mevcut değerlerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde değerlendirilmesini talep etti.

ERZURUM’A YÖNELİK TALEPLER

Uluslararası Sağlık Konferans, panel ve sempozyumlarının Erzurum Palandöken’de yapılması, Pasinler, Köprüköy, Tekman, Aziziye özelinde ildeki tüm kaplıcaların sağlık turizmine kazandırılması noktasında güncel bir çalışma yürütülmesini talep eden Milletvekili Aydemir, ilin barındırdığı bilimsel potansiyel ölçeğinde TÜSEB’e ait bir birimin Erzurum’da konuşlandırılmasını istedi.

AYDEMİR HEP ERZURUM DEYİNCE..

Sağlık Bakanlığı Bütçesinde de Erzurum’a yönelik talepleri gündeme taşımasından ötürü, bazı komisyon üyelerince latife yoluyla göndermeler yapılmasına cevap veren Milletvekili Aydemir,

‘Tabii, ben Erzurum özeli için de birkaç tane not düşeceğim. Sadece Erzurum değil, ben bunları söylerken arkadaşlar, Iğdır’ı da söylüyorum, Batman’ı da söylüyorum. Vatanın her zerresi bizim için mübarektir. Oralar için de söylüyoruz. ‘ karşılığını verdi.

ERZURUM KAPLICALARI

Erzurum’daki kaplıcaların sağlık turizmine kazandırılması yönündeki daha önceki komisyon toplantılarında dillendirdiği talepleri yineleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Köprüköy çok özel bir ilçemiz, Pasinler hakeza öyle, Ilıca Aziziye bağlı bir mahal, Tekman Hölenk diye bir kaplıcamız var, Kaplıca turizmine dönük Sağlık Bakanlığımızın Sağlık turizmine, bu alanların güncelleştirilerek kazandırılması talebimiz var. ‘ dedi.

SANATORYUM VE PALANDÖKEN TALEBİ

Erzurum’un şifa dağıtan havasıyla meşhur bir şehir olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Erzurum’un havası da meşhur. Özellikle bu sanatoryuma dönük bir beklentimiz var. Konferansların, uluslararası konferansların Erzurum zemininde yapılmasını istiyoruz, Palandöken’de yapılmasını istiyoruz ve oradan hususi bir lezzet alınacaktır. “ paylaşımında bulundu.

AYDEMİR ERZURUM’UN BİLİMSEL VİZYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Milletvekili Aydemir, ‘Ben tabii, bu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Erzurum’da da konuşlandırılması talebimi özellikle burada kayda geçireyim. Çünkü bölge illerindeki tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde bilimsel araştırmalara, burada yerli millî sağlık açılımlarına bir destek talebiyle bunu da söylüyorum. ‘ dedi.

‘SİZ BU KADAR ERZURUM’U ANLATIYORSUNUZ..’

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan’ın, ‘Sayın Aydemir, bakın şöyle bir şey yapın: Madem siz bu kadar Erzurum’u anlatıyorsunuz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimizi, bir bütün olarak herkesi Erzurum’a davet edin, Erzurum’da bir ağırlayın.‘ sözleri üzerine Milletvekili Aydemir, ‘Götüreyim, vallahi şerefle.’ karşılığını verdi.

BAKAN KOCA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Milletvekili Aydemir sunumunun sonuç bölümünde, ‘Bütçe görüşmeleri çok letafet ifade etti. Sayın Bakanımız özelinde söylenen bir iki tane böyle kulak tırmalayan şey vardı, oraya da özellikle not düşeceğim. Kişi kendin gibi bilir işi. Biz şöyle görüyoruz: Bakanımız hakikaten hizmette doruk birisi, insanlıkta hakeza öyle bir yaklaşımı var. Onun içindir ki oradan da bütün bir Türkiye sathına hizmet olarak yansıtıyor bulunduğu zemini. Kendisine minnettarız, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bütçemiz hayır uğur getirsin inşallah.’ niyazında bulundu.

