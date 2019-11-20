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Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı

İHA

Aziziye Gençlik Merkezi gönüllere odaklandı

Erzurum Aziziye Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler, köy okullarında gönül odaklı projelerine devam ediyor. ÇatBaşköy İlköğretim Okulu öğrencilere unutamayacakları gün yaşatan Aziziyeli gençler, şehre mutlu döndü.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gönül odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Köy Okullarında Değerler Eğitimi ve Kitap Okuma Halkaları oluşturan Gençlik Merkezi çocukların gönlünde taht kurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde uygulanan Kitap Okuma Halkaları ve Değerler Atölyesi’ni Köy okulunda 2 yıldır uygulayan Aziziye Gençlik Merkezi çocukların iyi birey olmaları yönünde çaba sarf ediyor. Aziziye Gençlik Merkezi lider ve gönüllülerinin bu defa ki durağı Çat Başköy oldu. Çocuklar üzerindeki etkilerinin yüksek olmasını hedefleyerek aynı okula 3. Kez çıkarma yapan genç gönüllüler aynı öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri öncülüğünde üniversite öğrencilerinden oluşan 18 gönüllü gençler Çat Başköy İlköğretim okuluna çıkarma yapan Genç Gönüllüler çocuklara farklı konularda değerler eğitimi işleyip beraber kitap okuyarak güzel bir çalışmaya imza attılar.
Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olmak, vatan sevgisi, azimli olmak, sorumluluk konularında hazırlık yaparak çocuklara aktarım yapan gönüllü yürekler güzel bir hasbihal ortamı oluşturdular. Çocukların da fikirlerini alarak karşılıklı söyleşi yapan gönüllüler çocukların hayallerini hedeflerini öğrenerek yönlendirme konusunda rehberlik edip köy okulu faaliyetini anlamlandırdılar.
Karakter geliştiren kitaplar ve değerler eğitimi konulu masalları çocuklarla birlikte okuyan gönüllü yürekler okudukları kitabın söyleşisini beraber yaparak çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlayıp fikir dünyalarını dinleme fırsatı buldular. Minik kitap okuma gurupları oluşturan gönüllüler kitap okumanın önemini çocuklara anlatarak her ay en az iki kitap okumanın sözünü aldılar. Yaptıkları gönül odaklı çalışma sonucunda günü bahçede oyunlar oynayarak tamamlayan gençlik liderleri ve gönüllüler güzel bir gün yaşamanın ve yaşatmanın mutluluğuyla Erzurum’a döndüler.
Çat Başköy İlköğretim Okuluna 3 . kez faaliyet yaptıklarına belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, hedeflerinin iyi bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Bu doğrultuda şehir merkezinde yapmış oldukları gönül odaklı çalışmaları Köy Okullarında da uygulayarak çocuklardan ve okul müdürlerinden güzel dönütler aldıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, Okul idarecileri ve öğretmenlerin çocuklar için çok ciddi çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Taşkesenlioğlu , kitap okumanın önemini iyi birey olmanın özelliklerini çocuklarla paylaşmamızın etkisinin farklı olduğunu ve bu farkındalığı hissettikten sonra Köy okullarında gönül odaklı projeyi gerçekleştirmeye devam ettiklerini açıkladı.
Köy Okulu Faaliyetine Aziziye Gençlik Merkezi adına Yaser Taşkesenlioğlu, İslam Cengiz ve İrfan Akkuş, Gönüllü Liderlerden Aleyna Kamber, Demet Polat, Büşra Hubup ; Gönüllülerden ,Berat Taşkesenlioğlu, Ceren Uçungan , Fatime Demir, Esma Çakır, Büşra Üresin, Sinem Kesici, Ecem Bayam, Beyhan Gülek, Hilal Yayla, Melek Zübeyde Taşbaşı, Sinem Haki, Özkan Batuhan Toklucu ve Makbule Nur Bozkurt katıldı.
Aziziye Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murteza Cengiz gençlik liderleri ve genç gönüllüleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek Okul müdürü Ebubekir Kaya ve öğretmenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, “Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmesiyle bu anlamda çalışmalarımızı artırdık. 2019 yılını gönüllülük faaliyetlerinde öncü illerden birisi olarak tamamladık. Bu anlamda nitelikli çalışmalarından dolayı Aziziye Gençlik Merkezi çalışanlarını ve gönüllü yürekleri tebrik diyorum” dedi.

ERZURUM

20 Kasım 2019 Çarşamba

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