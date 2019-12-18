PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) ile Aras Elektrik arasında, Oda üyesi işyerlerinin indirimli elektrik kullanımına imkan tanıyacak bir protokole imza atıldı.

PTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole PTSO adına, Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Aras Elektrik adına ise; Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (EPSAŞ) Satış Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu imza attı.

İmza töreninde konuşan Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu, bölgedeki ticaret ve sanayi kuruluşlarına katkı sağlamak amacıyla, "İndirimli Elektrik Enerjisi" kampanyası başlattıklarını ifade ederek, bu kapsamda PTSO ile imzalanan protokole göre, serbest tüketici niteliğine haiz müşterilerin indirimli elektrik enerjisi kullanacağını söyledi. Tunç ayrıca, ticarethanelerde yüzde 5, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 4 oranında indirim uygulanacak kampanyadan faydalanmak isteyen iş yeri sahiplerinin, Aras EPSAŞ İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

PTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ise, özellikle kış aylarında hem meskenlerde hem de işyerlerinde enerji sarfiyatının arttığını belirterek, artık ticarethanelerin ve sanayi kuruluşlarının enerji giderlerinin ciddi rakamlara ulaştı. Bu anlamda iş dünyasına enerji indirimi gibi desteklerin verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Taşbaşı, indirim kampanyasından dolayı Aras EPSAŞ yetkililerine teşekkür etti.



ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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