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Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten Korkma” projesiyle Pasinler’de panel düzenledi

İHA

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten Korkma” projesiyle Pasinler’de panel düzenledi

Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencileri tarafından düzenlenen “Eğitimi Al Afetten Korkma” konulu panelde, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemi tartışıldı.
Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Eğitim Birimi Amiri Bülent Kan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Eğitimi Al Afetten Korkma” panelinde, afet ve acil durumlar hakkında öğrencilere bilgi verildi. Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen etkinliğe; Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız ve projeyi yürütücüleri Muhammet İkbal Ünal, Furkan Ertek ve Osman Kadir Ceylan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Panelin Açılış Konuşmasında Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız Son 80 Yılda Ülkemizde Meydana Gelen Büyük Depremlerin Meydana Geldiğini Can ve Mal Kayıplarını Dile Getirdi ve Yapıları İnşa Ederken Son Değişen Deprem Yönetmenliğine Uymanın Önemini Dile Getirdi. Ayrıca Katılımcılara "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler" hakkında Ön Bilgi Verdi. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız Katılımcılara AFAD Gönüllüsü olma çağrısında da bulundu.
Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu (MYO) Çok amaçlı salonunda gerçekleşen panelde, Erzurum Afet ve Acil Durum müdürlüğü (AFAD) Eğitim ve halkla ilişkiler Birim Amiri Bülent Kan, “Temel Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi” kapsamında, ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattı. Afetlerde ilk 24 saatin önemine dikkat çeken AFAD eğitim Birimleri Amiri Bülent Kan, afet çantasının evlerde ulaşılabilecek yerde olması ve afet anında çökkapan ve tutun hareketlerinin uygulanmasını ise doğru bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.
“Doğal Afet Sonrası Toplama Alanları Belirlenmeli”
Kan, doğal afet karşısında öncellikle yerleşim bölgelerin titizlikle belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, deprem afeti karşısında gereken önlemleri ise şöyle anlattı: “Depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Yerleşim yerleri çok korunaklı ve alt yapısı bakımından da sağlam yapılmalıdır. Özellikle mevcut binaların gerekli testler sonrası sorun varsa dayanaklığı arttırılmalıdır. Gerek ev içerinde alınması gereken önemli bir diğer hususta, yataklar cam kenarlarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca Katılımcılara EDevlet Üzerinden AFAD Gönüllüsü olunmasının Faydalı Olacağı ve Deprem sonrası, su baskını vb. doğal afetlerde olduğu gibi aile bireyleri için toplama alanları belirlenmelidir” dedi.
“Deprem Anında Yaşam Üçgeni Alanı Yapılmalı!”
Acil durum çantasının önemini vurgulayan Kan, acil durum çantasının içinde bulunması gereken eşyaların öncelikle temiz su, bozulmayacak yiyecek, radyo, düdük ve fener olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Depremin olduğu sırada evde, işyerlerinde ve okul gibi önceliği önemli olan her yerde yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır. Ayrıca acil durum çantası içerisindeki önemli eşyaları yerleştirildikten sonra, ilk yardım malzemeleri de unutulmamalıdır. Deprem anında çok kapan tutun veya cenin alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Masa yan veya ön taraf ve dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına dizler yerde hayat üçgeni oluşturulmalıdır.”
Panel Sonunda Öğrencilerin doğal afetler karşısında daha bilinçli olması gayesiyle yapılan panelde, gelen öğrencilere kek ikramıyla devam etti. Ayrıca daha iyi soru soran öğrencilere ise “Atatürk Üniversitesi Yazılı Kupa” hediye edilerek Panel sona erdi.

ERZURUM

24 Aralık 2019 Salı

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