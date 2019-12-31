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Saç dökülmesine Mezoterapi ve PRP uygulaması

İHA

Dr. Burak Bağ, saç dökülmesinde Mezoterapi ve PRP uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

Saç dökülmesine Mezoterapi ve PRP uygulaması

Dr. Burak Bağ, saç dökülmesinde Mezoterapi ve PRP uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.
Her kıl folükülünden çıkan kılların 34 yıl gün yüzüne çıkıp dökülmek ve bu süreci tekrarlamak üzerine programlandığını belirten Dr. Burak Bağ, “Tüm hayatımız boyunca saçlarımızı 1520 kez kaybeder ve tekrar kazanırız. Saç dökülmesi günde 100 adet saç teline kadar normal kabul edilmektedir” dedi.
Saçınızın döküldüğünü nasıl anlarsınız ?
“Saç dökülmesi tespiti için elinizi bir tarak gibi saçlarınızın arasına alın ve hafif orta güçle çekin (pull test ) . Elinizde 5 veya daha fazla kıl görmeniz halinde uzmanına danışma vaktiniz gelmiş demektir” diyen Dr. Burak Bağ, Saç Mezoterapisi konusunda şunları söyledi;
“Saç mezoterapisi, FDA (Amerika Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış, başarılı ve etkili bir tıbbi uygulamadır. Saçlarının döküldüğünü fark eden herkes bu uygulama ile saçlarını besleyerek, hem dökülmeyi durdurabilir hem de daha sağlıklı saçlara sahip olabilirler.
Saç mezoterapisi uygulamasında ince uçlu iğneler ile saç derisine minimal dozajlarda mikroenjeksiyon yapılmaktadır.
Uygulamada saç kökünün gerek duyduğu düzenleyicileri, mineralleri ve vitaminleri içeren mezoterapik ajanlar dokuya verilir. İşlem lokal olarak uygulanmaktadır.”
Mezoterapi iğneleri tıp alanında kullanılan en ince iğneler olduğunu ve ve ağrının minimal olduğunu kaydeden Dr. Burak Bağ, “Mezoterapide amaç hızlı etki, minimum seans ve minimum ilaç dozudur. 3. seanstan itibaren hastalar farkı hissetmektedir. Çok hassas ciltlerde saçlı deride 24 saat süren küçük kızarıklıklar oluşabilmektedir. Uygula sonrası neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur.
PRP, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kan hücrelerinden hazırlanmaktadır.
PRP Uygulaması her insanın kanında bulunan, normal sınırlarını 150450 bin kabul ettiğimiz trombositlerin 34 kat zenginleştirilerek elde edilen serumun rahatsızlık hissedilen alana tekrar enjekte edilmesi işlemidir. Günümüzde saç dökülmesi tedavisinde kullanılan popüler uygulamalardandır.
İlk yapılması gereken saç dökülmesinin nedeninin tespiti ve o nedenin tedavisidir.Ortada hiçbir saçlık sorunu olmadan oluşan kalıtsal saç dökülmeleriyle de karşı karçıya kalmaktayız. Saçlarımı kaybediyorum endişesine hiç kapılmayın. İlk önce mevcut sağlık sorunun tedavisi ardından 1 aylık aralarla ortalama 15 dk süren 4 er seanslık prp ve mezoterapi kombine tedavileri ile saç dökülmesini sonlandırabilir daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. “

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

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