Aziziye Gençlik Merkezi Afganlı çocuklara kucak açtı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nin insan odaklı faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Aziziye Gençlik Merkezi’nin Afganlı çocuklara kucak açması takdir topladı. Afgan dernekleri ve internet siteleri GSİM’ne teşekkür ettiler.

Afganistan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nin kendilerine kucak açmasına karşılıksız kalmadı.

Özellikle Aziziye Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu’nun Afgan çocuklar için yaptığı sportif faaliyetlerin yanı sıra, kitap okuma halkaları ve değerler eğitimi karşılıksız kalmadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu’nun 2 yıla yakın süredir ilgilendiği ‘Afgan Kardeşler’ Projesi bu kez Afganistan'ın gündemine girdi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin ilgisini çeken çalışma, çeşitli platformlardaki sayfalarda paylaşılarak, alışılagelmiş yürek yakan bir çok Mülteci haberlerinin aksine adeta motive kaynağı oldu.

Sayfada paylaşımların ardından Türkiye ve Erzurum adına bir çok güzel yorumlar yapılarak ulusal boyuta taşınması adeta verilen emeğin ve harcanan eforun bir göstergesi oldu.

Yaklaşık iki yıl boyunca her hafta kurmuş oldukları Afgan grupla buluştuklarını belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, Afgan Kardeşler Projesi kapsamında başlattıkları faaliyetlerde büyük mesafeler kat ettiklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, özellikle futbolun çocuklara ve gençlere ulaşma konusunda çok önemli bir araç olduğunu söyledi.

Taşkesenlioğlu, “Çocuklar futbolu çok seviyor ve futbol bizim ortak buluşma noktamız. Futbol ile buluşup hasbihaller ,Kitap okumaları , değerler eğitimi işlemek için bolca vaktimiz oluyor” diye konuştu.

Çocuklarla belirledikleri kitaplar doğrultusunda okumalar yaparak ayda bir kez kritiğini yaptıklarını belirten Taşkesenlioğlu , çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimleri için çabaladıklarını ve çalışmalarının bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Çocuklarla çağın içerisinde bulundurduğu sorunlara yönelik değerler eğitimi konuları belirleyerek hasbihaller ettiklerinin altını çizen Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Hedefimiz çocuklarımızı iyi bireyler olmalarına katkı sağlayıp onları topluma kazandırmak. Bu anlamda da 2 yıl gibi uzun bir süreçte çok mesafe kat ettik” dedi.

Afgan çocukların Taliban teröründen kaçarak ülkemize sığındığını söyleyen Taşkesenlioğlu , “Taliban özellikle erkek çocuklarını kaçırıp terör örgütüne katmak için çabalıyor. Bu çocuklar ve aileler çok masum . Kim vatanını düzenini bırakıp başka ülkeye gitmek ister? Bu anlamda çok çalışkan , dürüst, örf ve adetlerine bağlı olan ve şehrimizin kültürel yapısına ayak uyduran Afganlara herkesin hoş görüyle baktığını, Erzurumlular ile Afganlar kardeşçe yaşıyor” şeklinde konuştu.

Aziziye Gençlik Merkezi olarak Afgan Grubunun yanı sıra Sanayi Mahallesi ve Dadaşkent 200 Evler Mahallesi'nde ağırlıklı olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, “Gençler yarının ebeveyni , esnafı , bürokratı , iş adamı , sporcusu. Onlara tüm emeğimizi harcayarak yarınları inşa etmeye çalışıyoruz. Bir kişiye bile yön verebilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, yapılan Gönül odaklı faaliyetlerin gençleri kazanmakta önemli rol oynadığını belirterek, Gençlik liderlerinin özveriyle çalıştıklarını bunun da karşılığını manevi anlamda aldıklarını ifade etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte spor ve üniversite öğrencilerine yurt hizmetleri vermenin yanı sıra gençlik merkezlerinde insan odaklı hizmetler verdiklerinin altını çizerek, Afgan çocuklara kucak açmalarının karşılıksız kalmamasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Taşkesenligil, “Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Liderimizin Yaser Taşkesenlioğlu’nun iki yıldır başarı ile yürüttüğü Afgan Kardeşler Projesi devam ediyor. Bu projenin Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yanı sıra Afgan İnternet Sitelerinde yankı bulması ve ilimiz ile ülkemize karşı yapılan övgü dolu yorumlar bizi mutlu etmiştir” diye konuştu.

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