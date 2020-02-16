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Slovenya’dan Türk sporcusuna kahramanlık madalyası Teleferikten düşen çocuğu kurtaran Milli Kayakçı ...

İHA

'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katılmak üzere Slovenya'nın Krvavec şehrine giden Milli Kayakçı Sıla Kara, birlikte bindikleri teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu son anda kurtardı. Kara'ya bu davranışından dolayı kahramanlık madalyası verildi.

Slovenya’dan Türk sporcusuna kahramanlık madalyası Teleferikten düşen çocuğu kurtaran Milli Kayakçı Kara, Slovenya’da kahraman ilan edildi

'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katılmak üzere Slovenya’nın Krvavec şehrine giden Milli Kayakçı Sıla Kara, birlikte bindikleri teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu son anda kurtardı. Kara’ya bu davranışından dolayı kahramanlık madalyası verildi.
Kayak Milli Takım sporcusu Sıla Kara, Slovenya’nın Krvavec şehrinde 1213 Şubat tarihlerinde düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Kara, yarışmada final ayağı öncesinde piste çıkmak için bindiği teleferikte yanında oturan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu dengesini kaybederek aşağı düştüğünü gördü. Kara, ani refleksle ayağını uzattığı sırada, Slovenyalı erkek çocuk son anda Kara’nın kayak takımlarına tutundu. Daha sonra elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tutan Kara, ekiplerden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından Slovenyalı çocuk kurtarıldı. Bu davranışından dolayı kahraman ilan edilen Milli Sporcu Sıla Kara'ya, Krvavec Emniyet Müdürü tarafından kahramanlık madalyası verildi.

“Bu olay beni çok etkiledi”
Teleferiğe bindikleri esnada Slovenyalı çocuğun dengesini kaybederek düştüğü esnada kayak takımları ile bariyer yaptığını ifade eden Milli Takım Sporcusu Sıla Kara, “Lifte bindiğimiz esnada çocuk denge kaybı yaşadı. Tam düşerken kayağımı önüne çektim. Bariyer kurmak istedim, kayağımı düşsün diye düşündüm. Ondan sonrada ellerini tutmaya çalıştım. O esnada lift hareket halindeydi çünkü aşağıda çalışan kişi bizi görmemişti. Teleferik hareket halinde olduğu için çocuk çok korktu. ‘Stop’ diye bağırmaya başladım, aşağıda kargaşa oldu. İnsanlar güvenlikleri çağırdı. Çocuk yorulmaya başladı yaklaşık 15 dakika havada tuttum. Yavaş yavaş ellerimden kaymaya başlayınca eldivenlerimi çıkarıp çocuğun ellerini kavramaya başladım. ‘İki elinle tut’ demişti beni. Bu olay beni çok etkiledi. Bir çit açtı gelen ekipler ve çocuğu bırakmamı söylediler. Çocuğun düşüş hızını azaltıp çitin üzerine aldılar. Akabinde ben hemen aşağıya inip çocuğun durumunu sordum. Sağlık personelleri bana iyi olduğunu söylediler, sadece biraz fazla korktuğunu belirttiler. Sonra piste çıktım ve yarışmaya devam ettim” diye konuştu.

“Tamamen yarışı boş verip, o kişinin hayatına odaklandım”
Mental olarak çok tuhaf bir psikolojinin içerisinde olduğunu kaydeden Kara, “Çünkü yarışlara hazırlandığım esnada yaşandı. Tamamen yarışı boş verip o kişinin hayatına odaklandım çünkü bir insanın hayatı benim ellerimden geçiyordu. Onun akabinde bitmek üzere olan bir gücüm vardı. Kendi kendimi motive etmeye çalışıyordum, aynı zamanda oradaki çocuğun paniği, bağırmaları vardı. Ona ‘sakin ol, gelecekle’ deyip, kendime de ‘Sıla birazcık daha dayan, daha iyi tutman lazım’ diyordum. Gücüm bitiyordu, yorulmaya başlıyordum ama eğilip aşağı baktığımda bir insan vardı ellerimin altında. O yüzden mental olarak, ruh olarak çok güçlü durmaya çalıştım” dedi.

Milli sporcu, Slovenya’da ‘kahraman’ ilan edildi
Kahraman olarak ilan edildiğini belirten Kara, “Böyle bir şey olacağını tahmin edemiyordum. Çünkü ben insanlık gereği yapmam gerekeni yaptım. Ertesi gün beni Slovenya Devleti’nin resmi sayfalarında ve haberlerinde paylaşmışlar. ‘Bu kahraman kızı arıyoruz, kahraman kızı bulan bize ulaşsın’ demişler. Sosyal medya hesabımdan bir çok kişi bana mesaj attı. Sonra Slovenya Emniyet Amiri ile görüştüm. Çok mutlu olduklarını, beni buldukları için memnun olduklarını söylediler. ‘Havaalanında gitmeden sizi görmek istiyoruz ve bir madalya vermek istiyoruz. Siz Slovenya’nın kahramanısınız’ dediler. Ertesi gün havaalanına geldiler ve bana kahramanlık madalyasını takdim ettiler. Türkiye’ye geldikten sonra Büyükelçimiz bana mesaj attı ve tebrik etti. Slovenya Uluslararası Parlamentosu’ndan ülkemizi takdir belgesi vermişler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı, yapmış olduğum bu hareketten dolayı teşekkürlerini iletti. Avrupa’da ve Dünya’da çok büyük ses getirdiğini söyledi bana. Ben yapmam gerekeni yaptım. Biz ülkemizde böyle gördük. Biz bu topraklarda, bu sancağın altında böyle gördük, böyle öğrendik, böyle yaşadık. Spor için bir mücadelemiz var ama önceliğimiz insan olmak. Bize bunu öğrettiler. Orada sporculuğu bir kenara bırakıp insan olarak harekette bulundum” şeklinde konuştu.
Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise, “Sıla’yı tebrik ediyorum. Sportif başarısının yanı sıra böyle insani davranışı, ahlaki davranışı da bizleri çok onore etti. Geçmişte böyle bir şey yaşamadık, ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Bir hayat kurtardı. Uluslararası ilişkileri artırdı. Bu davranışlarından dolayı Sıla’yı bugüne kadar ahlakı ve örnek davranışından dolayı tebrik ettik” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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