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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İran'dan Erzurum'a gelecek Türk vatandaşları şehir hastanesinde gözlemlenecek

DHA


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA) ERZURUM Valisi Okay Memiş, yapımı tamamlanan şehir hastanesinin İran'dan gelecek Türk vatandaşlarının müşahade altında tutulması için kullanılacağını söyledi. 
Vali Okay Memiş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Başhekim Mahmut Avcı, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla toplantı yaptı. Koranavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan gelecek Türk vatandaşlarının müşahade altında tutulması konusunda doktor ve sağlık çalışanlarıyla son hazırlıkları görüşen Vali Memiş, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şehir hastanesinin 1500 yatak kapasiteli olduğunu belirten Vali Memiş, İran'dan gelecek Türk vatandaşları için yaklaşık 500 yataklık bölümünü kullanacaklarını söyledi. Erzurum'da hazırlıkların yapıldığını ifade eden Vali Memiş, "Yeteri kadar yatak kapasitemiz var. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarıyla toplantı gerçekleştirdik. 14 günlük kuluçka dönemi var virüsün. Zaten Erzurum'da bu virüsün negatif ya da pozitif olup olmadığını test eden illerden birisiyiz. Dün Afganistanlı bir göçmen yüksek ateş sebebiyle müşahade altına alınmış, testleri negatif çıktı" dedi. 
KAÇAK GÖÇMENLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yanı sıra kolluk kuvvetlerine de önemli görevler düştüğünü kaydeden Vali Memiş, "Tarihi İpekyolu üzerindeyiz, uluslararası karayolu üzerindeyiz. Dolayısıyla çok kaçak göçmenle karşı karşıya kalıyoruz. Sınırlar kapatılmasına rağmen göçmenler karşı karşıya kalıyoruz. Bütün Türkiye'de devletimiz, sağlık bakanlığımız, diğer bakanlıklar bunun üstesinden geleceklerdir. Biz eğer ihtiyaç olursa hazırlıklarımızı yaptık. Allah'ın izniyle bu sağlık hizmetini hep beraber vereceğiz. İlimizde ve Türkiye'de pozitif bir vaka bulunmamaktadır" diye konuştu. 
BİZİM VERECEĞİMİZ BİLGİLERİ DEĞERLENDİRSİNLER
Kaçak göçmenlerle mücadelede polisin eldiven ve maske kullanmasını vatandaşlardan bazılarının yanlış algıladığını belirten Memiş, şunları söyledi: 
"Bu yapılan önleyici bir tedbir. Polis, jandarma üst araması yapıyor eldiven, maske kullanmak zorunda. Tedbirli olacağız ama panik yapmadan ortalığı karıştırmadan. Bazıları kasten yapıyor. Vatandaşlarımız bunlara itibar etmesinler. Ortalığı karıştırmak maksadıyla bazı şeyler olabilir. Bunlara itibar etmesinler. Bizim vereceğimiz bilgileri değerlendirsinler. Ne olursa olsun vatandaşları bilgilendireceğiz." DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-02-26 16:47:10

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