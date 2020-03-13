Yakutiye belediyesi bahar temizliğine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yakutiye belediyesi bahar temizliğine başladı

İHA

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, baharın gelişiyle birlikte, belediyenin araç ve personel sayısında rotasyona girerek, temizlik seferberliği başlattı.

Yakutiye belediyesi bahar temizliğine başladı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, baharın gelişiyle birlikte, belediyenin araç ve personel sayısında rotasyona girerek, temizlik seferberliği başlattı.
Belediye bünyesindeki 60 personelden oluşan ekip, üç vakumlu süpürge aracı, on iki çöp kamyonu, iki iş makinası ve bir çöp taksi ile kıştan kalan çöp birikintileri etkili çalışma sonucu ilçeyi titizlikle temizlemeye başladı. Temizlik konusunda ciddi bir seferberlik başlattıklarına dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı yazılı açıklamada, dezenfeksiyon ve çevre temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını söyledi.
Başkan Uçar şunları söyledi:
“Temizlik bizim asli görevimiz. Amacımız, hemşehrilerimizi cadde ve sokakları temiz ve bakımlı bir çevrede yaşatmak. Bunun için de gerek ekipman ve gerekse personel düzenlememizi buna göre uyarlayarak, tarihi ve turistik eserleriyle öne çıkan Yakutiye ilçemizi temiz ve bakımlı bir hale getirmeye çalışacağız. Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerimizi de almış durumdayız. Salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halkımızın ve özellikle çocuklarımızın yoğunlukta yaşadığı alanlar, park ve bahçeler, duraklar, camii, okul ve resmi kurumlarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayraklar Erzurum GSİM’den
YEREL HABERLER Bayraklar Erzurum GSİM’den
Büyükşehir’in ilaçlama ve dezenfekte çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ilaçlama ve dezenfekte çalışması ...
Vali Memiş’ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden sınav uyarısı
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden sınav uyarısı
Palandöken’de hijyen hassasiyeti
YEREL HABERLER Palandöken’de hijyen hassasiyeti
Çinli öğrencileriyle birlikte korona virüsüne beste yaptı “Kör olasan korona virüs” klibi izlenme rekoru kırıyor
YEREL HABERLER Çinli öğrencileriyle birlikte korona virüsüne beste ...
BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını ...
Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs Eylem Planını hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs Eylem Planını ...
ETÜ Rektörü Çakmak’tan İl Emniyet Müdürü Aslan’a ziyaret
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak’tan İl Emniyet Müdürü Aslan’a ...
ETÜ’de ‘Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı’ paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de ‘Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı’ paneli ...
Başkan Karataş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
(Görüntülü) Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otobüs terminallerinde ?korona? önlemi ve ...
Horasan Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini ...
Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl ...
Gödekmerdan'dan Korona virüs çağrısı "Bana bulaşmasını umursamıyorum" yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz
YEREL HABERLER Gödekmerdan'dan Korona virüs çağrısı "Bana ...
Burun estetiğinde kadınlar güzellik, erkekler doğallık istiyor
YEREL HABERLER Burun estetiğinde kadınlar güzellik, erkekler ...
Otobüs terminallerinde `koronavirüs´ önlemi ve yoğunluğu
YEREL HABERLER Otobüs terminallerinde `koronavirüs´ önlemi ve ...
Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ilaçlandı
YEREL HABERLER Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ...
Dağınık beyin sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER Dağınık beyin sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?
Çocuğunuz sosyo-fobik mi?
YEREL HABERLER Çocuğunuz sosyo-fobik mi?
Masada KYK şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Masada KYK şampiyonları belli oldu
Günde 500 lira topladığını söyleyen dilenciye 187 lira ceza
YEREL HABERLER Günde 500 lira topladığını söyleyen dilenciye 187 ...
'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler şov yaptı
YEREL HABERLER 'Ev'leniyoruz Mobilya ve Kozmetik Fuarı'nda kuaförler ...
Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi
YEREL HABERLER Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X