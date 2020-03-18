Erzurum’da 2 kişi ‘korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti

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Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.

Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı.

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