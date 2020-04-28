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Erzurum’da iş adamından anlamlı destek

İHA

Erzurum'da hayırsever iş adamı Erkan Saatçioğlu'ndan Korona virüs salgınında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine büyük destek geldi.

Erzurum’da iş adamından anlamlı destek

Erzurum’da hayırsever iş adamı Erkan Saatçioğlu’ndan Korona virüs salgınında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine büyük destek geldi.
İş adamı Saatçioğlu, Korono virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine verilmek üzere koruyucu gözlük bağışladı. Vali Okay Memiş ile görüşen Saatçioğlu, bin adet gözlük bağışlamak istediğini aktardı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Saatçioğlu, virüs’e karşı insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, herkesin bu dönemde elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.
Gözlüklerin çalışanlar için siper görevi göreceğini belirten Saatçioğlu, “Sağlık çalışanlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tek temennimiz bu arkadaşlarımızın bir an önce evlerine sağlıkla dönmeleridir.” dedi
Vali Memiş ise yapılan destekten dolayı memnuniyetini ifade etti. Memiş, bu tür yardımlar ve desteklerin öneminden bahsederek, Saatçioğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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