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Büyükşehir’den kırsal-kentsel seferberlik

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsalkentsel alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yoğunlaştığı asfaltlama çalışmaları sürerken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekipleri ise, ilçelerde sulama kanalı, gölet yapımı ile bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kırsalı kent merkezimizden ayırmıyor, Erzurum'da eş zamanlı bir değişim, dönüşüm ve gelişim programı yürütüyoruz" diyerek, Büyükşehir ekiplerinin şehrin dört bir...

Büyükşehir’den kırsal-kentsel seferberlik

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsalkentsel alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yoğunlaştığı asfaltlama çalışmaları sürerken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekipleri ise, ilçelerde sulama kanalı, gölet yapımı ile bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kırsalı kent merkezimizden ayırmıyor, Erzurum’da eş zamanlı bir değişim, dönüşüm ve gelişim programı yürütüyoruz” diyerek, Büyükşehir ekiplerinin şehrin dört bir yanında faaliyet halinde bulunduklarını söyledi.
Erzurum’un her geçen yıl biraz daha büyüyüp geliştiğinin altını çizen Başkan Sekmen, bu gelişim sürecinin beraberinde yeni ihtiyaçlar doğurduğunu kaydederek, “Gelişim süreçlerinin en büyük göstergelerinden birisi de, kuşkusuz ulaşım koşulları ve ulaşım ağlarıdır. Bu manada Erzurum’da kırsaldan merkeze varıncaya kadar ulaşım ağlarıyla ilgili olarak çok geniş kapsamlı çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yeni ulaşım ağları ve yeni kavşaklardan viyadüklere, yolların genişletilip güncellenmesinden grup yollarının açılması ve asfaltlanmasına varıncaya kadar birbirinden farklı plan ve projeleri hayata geçirdik. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de, şu anda kent merkezinde yoğun bir asfaltlama çalışması yürütüyor. Halkımızın talep ve ihtiyaçlarına binaen hazırladığımız öncelik planı doğrultusunda asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkezde ulaşım ağlarına yönelik adımlar atılırken, kırsalda ise, üretim odaklı faaliyetler yürütüldüğünü dile getirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekiplerinin kırsalda adeta seferberlik ilan ettikleri bilgisini veren Başkan Sekmen, “Biz göreve geldiğimizde kırsaldaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini kolaylaştırma ve cazibe kazandırma sözü vermiştik. Tarımsal üretimi de, hayvancılığı da sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmiştik. Bu manada devreye aldığımız göletlerin sayısı 350’yi aştı, bu göletler sayesinde meralarımız ve dolayısıyla hayvancılığımız çok daha değerli hale geldi. İlaveten sulama kanallarımız sayesinde kırsaldaki tarımsal üretim faaliyetlerine de yeni bir soluk hareketlilik kazandırdık. Ekiplerimiz, şu anda birçok ilçemizde eş zamanlı olarak gölet ve sulama kanalı yapımının yanı sıra, bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; tüm birimlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Erzurum için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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