Erzurum'da çocukların paten ve bisiklet keyfi

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Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşım iki aydır evde kalan 014 yaş grubu çocuklar bugün ilk kez sokağa çıkarak oyun oynamanın keyfini yaşadılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş ve üstü, 014 ve 1420 yaş grubundakilere sokağa çıkma iznini açıklamasının ardından bugünde 014 yaş grubu çocuklar sokaktaydı.

Anne ve babalarıyla birlikte Erzurum’un tarihi Yakutiye meydanında paten kayıp bisiklet süren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

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