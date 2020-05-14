İki çoban nehre düştü Aras Nehri’ne düşen çobanlardan biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor

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Erzurum’un Horasan ilçesinde iki çoban Aras Nehri’ne düştü. Biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çukurlar mevkiinde hayvanları yoldan çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehri’ne düştü. Çobanlardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla kurtulurken Recep Akın (28) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kurtarılan şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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