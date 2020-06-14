Erzurum'da deprem

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Erzurum'da saat 17.25 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.

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