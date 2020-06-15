Vali Okay Memiş deprem bölgesinde “Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir" “Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. 5 bin çadır kuracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Okay Memiş deprem bölgesinde “Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir" “Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. 5 bin çadır kuracağız”

İHA

Bingöl Karlıova merkezli dün saat 17.25 sıralarında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

Vali Okay Memiş deprem bölgesinde “Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir" “Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. 5 bin çadır kuracağız”

Bingöl Karlıova merkezli dün saat 17.25 sıralarında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum’un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.
Bugün sabah 09.51'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş Çat ilçesine giderek incelemelerde bulundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, kaymakamlık önünde kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.
Hiçbir vatandaşa çadır yok denilmeyeceğini ifade eden Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çadır isteyen hiçbir vatandaşa yok demeyeceğiz ve temin edip kuracağız” dedi.
Vali Memiş, “Malumunuz olduğu gibi dün saat 17: 25 civarında deprem üssü Karlıova da deprem meydana gelmiştir. Karlıova bizlere yakın olduğu için Çat ilçemizde bu depremden etkilendi. Allaha şükür olsun mal ve can kaybı meydana gelmemiştir. Yaralanan bir iki vatandaşımızın durumu çok iyi. Bunun yanında evlerde küçük çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu tespit ettik. Jandarma ekiplerimiz 45 köyümüze ulaştı. Çat Kaymakamlığımız, Çat Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri AFAD ve ilçe emniyetimizle başında beri bu doğal afete müdahale ediyoruz. Bugünde Erzurum’da 5.6 şiddetinde önemli bir deprem meydana geldi. Şimdi 45 köyümüzün 32 mezramızın tamamına giriyoruz. Hepsine çadır kurup, hasar tespitlerini yapıp iaşelerini karşılayacağız. Allah’a şükürler olsun şu an korkulacak bir şey yok. Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın bu doğal afette emrindeyiz. Bütün kurumlar korkan vatandaşımıza öf bile demeyeceksiniz. Bu benim talimatımdır. Devlet devletliğini afette gösterir. Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir. Devlet bize bu kırmızı plakaları, forsa ve unvanı bunun için veriyor. Zor zamanlardan vatandaşımızın yanında olmamız için. Bizim tespitlerimize göre bin 200 çadıra ihtiyacımız var. Ama bu sayı artar. Bunu tecrübemizle iyi biliyoruz. Çünkü benim deprem tecrübem var. Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. En az iki katını 2 bin 500 çadır kuracağız. Ama arkadaşlara benim talimatım 5 bin çadır kuracağız. Her köyde hiçbir vatandaşımıza kim çadır istiyorsa çadır yok demeyeceğiz ve temin edeceğiz ve çadırları da kuracağız” diye konuştu.
Vali Okay Memiş, beraberindeki heyetle birlikte depremden etkilenin vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sonrası ilk nikah Gazeteci Kotan dünya evine girdi Başkan Orhan önce nikah kıydı sonra öz çekim yaptı
YEREL HABERLER Pandemi sonrası ilk nikah Gazeteci Kotan dünya evine ...
Milletvekili Aydemir’den Pazaryolu mesaisi Aydemir’den devlete minnettarlık vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Pazaryolu ...
ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay sürmesi örgörülüyor
YEREL HABERLER ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay ...
Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek Depremin ardından 50’den fazla artçı meydana geldi Son 1 ayda 10’a yakın küçük şiddetli deprem olmuş
YEREL HABERLER Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha ...
Yusuf Yamanlar: Pandemi sonrası döviz piyasası etkilenecek
YEREL HABERLER Yusuf Yamanlar: Pandemi sonrası döviz piyasası ...
Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar cumhurbaşkanımıza müteşekkir’ Aydemir Şehit Pullu’nun acısını paylaştı Aydemir İspirlilerle buluştu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlar cumhurbaşkanımıza ...
Erzurum’da deprem paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da deprem paniğe neden oldu
Her gün iki dev balon Erzurum semalarına yükseliyor Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce şişirilen balon hava durumu tespiti için atmosfere bırakılıyor Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün: “Rasatlarımızı uydu vasıtasıyla takip ediyoruz ve bilgisayarlarımıza kaydediyoruz” “Fırlatma işleminde balon içerisinde bulunan basınç ile atmosferde bulunan basıncı geçtiği zaman fırlatılan cihazımız patlıyor”
YEREL HABERLER Her gün iki dev balon Erzurum semalarına ...
Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Erzurum’daki bazı evlerde çatlaklar oluştu
YEREL HABERLER Bingöl’de meydana gelen depremin ardından ...
Erzurum Valisi Memiş: “Çat'ta 5 mahalle 2 mezrada evlerde çatlak ve yıkım oldu, 1 vatandaşımız hafif yaralı” “Erzurum’dan 34 kişilik 8 AFAD ekibi Karlıova’ya yola çıktı”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: “Çat'ta 5 mahalle 2 mezrada ...
Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok
Bingöl depremi Erzurum’da da hasara neden oldu
YEREL HABERLER Bingöl depremi Erzurum’da da hasara neden oldu
Karlıova'daki deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi
YEREL HABERLER Karlıova'daki deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da ...
Erzurum'da deprem
YEREL HABERLER Erzurum'da deprem
Aşkaleli akademisyen, memleketinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan okulun yapımını Aşkaleli akademisyen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara ve ekibi üstlendi Okulun temeline ilk harcı Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte Doç. Dr. Ayten Zara koydu
YEREL HABERLER Aşkaleli akademisyen, memleketinde yapılacak okulda ...
Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenle ...
Vali Memiş ve Milletvekili Akdağ’dan Başkan Yücelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş ve Milletvekili Akdağ’dan Başkan Yücelik’e ...
Ardahanlı: “Ayasofya açılsın, hasret sona ersin”
YEREL HABERLER Ardahanlı: “Ayasofya açılsın, hasret sona ersin”
Memiş ve Akdağ Şehir Hastanesi’ni gezdi
YEREL HABERLER Memiş ve Akdağ Şehir Hastanesi’ni gezdi
Milletvekili Aydemir Aşkale'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Aşkale'de incelemelerde bulundu
'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'
YEREL HABERLER 'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında ...
Başkan Karataş ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Karataş ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı ...
Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası
YEREL HABERLER Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin ...
ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “2. OSB ile Erzurum’da sanayileşme hamlesi başlayacak”
YEREL HABERLER ETSO Meclis Başkanı Özakalın: “2. OSB ile Erzurum’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X