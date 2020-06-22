Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, yüz yılın yatırımı olarak değerlendirdiği Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri inşaatının hızla yükseldiğini söyledi. Başkan Göğebakan, "Hayalleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve davetliler tarafından 5 Ağustos 2019 yılında temeli atılan merkez Aziziye ilçesindeki Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri'nin yapımı devam ediyor. 5 bin 600 metrekare kapalı alanı, 18 dönüm bahçesi bulunan 5 katlı sosyal tesislerdeki çalışmaları yakından takip eden Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Yargının savunucusu olan hukukçulara muhteşem bir sosyal tesis yaptırıyoruz. İçerisinde, kültür sanat etkinliğinin yapılacağı alanlardan idari birimlere. Ticari alanlardan, düğün, toplantı gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kocaman bir kompleks yaptırıyoruz. Ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde Erzurum'a böyle bir yatırım yapmak hayalden öteye bir şey değildi" diye konuştu.

Binanın tamamen bitirildiğinde iç donanımı ile birlikte 15 milyon liraya mal olması beklendiğini vurgulayan Talat Göğebakan, "Burası Barolar Birliği'nin şu andaki tek inşaatı. Erzurum'a özel. Böyle bir kompleks metropol İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentlerde bile yok. Binayı 2021'in Eylül ayında teslim alacağız. Bu bana göre yüzyılın yatırımı. Hukuk camiası böyle bir yatırımı önümüzdeki yüz yılda da göreceğini sanmıyorum. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Muhteşem bir duygu. Bu konuda bize her zaman desteklerini esirgemeyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlun'a ne kadar teşekkür etsek azdır" açıklamalarında bulundu.

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