Hayvanlarını otlatan kuzenlere ayı saldırdı

Erzurum’da hayvanlarını otlatan 2 kuzene ormanda ayı saldırdı. Ayıdan kaçan kuzenler dağlık alanda yuvarlanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İspir ilçesi Sırakonaklar Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanında hayvan otlatan kuzenler Ahmet Kara (25) ve Yusuf Kara (28) saatin ilerlediğini görünce hayvanlarını ahıra götürmek istedi. Ormanlık alanda hayvanlar ile ilerleyen kuzenler o sırada ağaçların arasından ses duydu. Çıkan sesin ardından bir ayının kendilerine doğru geldiğini gören kuzenler korkarak hızla kaçmaya çalıştı. Ormanlık alandan çıkıp dağlık alanda ayıdan kaçan kuzenler yuvarlanarak yaralandı.

Kuzenler mahalleye ulaştıktan sonra ise İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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