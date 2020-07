Başkan Sunar’dan 23 Temmuz mesajı Sunar: “Ecdadın duruşunu diri tutmak vatana borcumuzdur”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Erzurum Kongresi Çanakkale ve Aziziye ruhunun eseri; alınan kararlar ise milli ve manevi duruşumuzun ifadesidir. Kongrede ortaya konan kararlılık, her biri Fatih olan ecdadımızın mirasıdır. Bu emaneti diri tutmak vatana borcumuzdur” dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 101’inci yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sunar; 23 Temmuz 1919’da yeni bir dirilişin başlatıldığına vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kutlu dirilişe imza atan kongre delegelerini ve bağımsızlık mücadelesinde can verme sırrına eren şehitleri rahmetle yad etti.

Başkan Sunar, “23 Temmuz, ‘Vatan bir bütündür asla parçalanamaz’ hükmünün cihana haykırıldığı kutlu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Tarih şüphesiz bu Kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.’ İfadeleriyle Erzurum Kongresinin Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yapmıştır. İşgale karşı direnmenin ilk örneklerinden biri olan Erzurum Kongresi, cumhuriyete giden yolu açmış, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Mesajının devamında Başkan Sunar, 15 Temmuz’da yazılan kahramanlık destanına da vurgu yaptı. Sunar, “Erzurum, dün olduğu gibi bugün de Anadolu’nun özünü oluşturan ruhun kaynağı olmuştur. 15 Temmuz 2016 buna örnektir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet kuran bu kutlu şehir, 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynı duruşu göstermiş, vatanın yılmaz bekçileri olduğunu cihana haykırmıştır ve ‘Cumhuriyet kuran şehir, cumhuriyetin bekçisidir’ kaydını düşmüştür. Allah kalbi vatan için atan Dadaşları iki cihanda da aziz eylesin” diye konuştu

Mesajının son bölümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını rahmetle yad eden Sunar, “Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi kararını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Liderliğindeki kahramanlık örneği gösteren delegeleri ve bağımsızlık mücadelesinde can verme sırrına eren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” niyazında bulundu.

