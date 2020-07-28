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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP’li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi

İHA

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden seçimi kazanan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in partileriyle ilişiği kesildi.

BBP’li belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Büyük Birlik Partisi’nden seçimi kazanan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider’in partileriyle ilişiği kesildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanlığı yaptığı yazılı açıklama ile yaşanan süreci kamuoyuna duyurdu.
BBP Erzurum İl Başkanlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Büyük Birlik Partisi kuruluşundan bugüne değin ilkeleri ve değerlerini hiçbir unsura karşı değiştirmemiş ve duruşundan taviz vermemiştir. Partimiz; siyasal etik kurallarının sadece yönetilenleri değil en bariz şekilde yönetenleri de bağladığı hakikatinden yola çıkarak gücün caydırıcılığı ve dayanılmaz cazibesine aldanıp, hak ve doğru bildiği yoldan asla ve kat’a vazgeçmeden, dünyevi tüm beklentilerin uzağında olarak bugüne kadar tabanına ve seçmenine verdiği doğruluk, dürüstlük, samimiyet, şeffaflık ve adalet ahdine sadık kalarak siyasal hayatını devam ettirmiştir. Bugüne kadar seçmenin ve dolayısıyla halkın iradesine sonsuz saygı duyan, her seçim döneminde amacını barajı değil sıratı geçmek şiarıyla değerlendiren, ilçe ve yöre halklarının beklentilerine yönelik öncelikleri dikkate alan partimiz bu süreçte de aynı beklentilerle hareket etmiş ve bundan sonra da aynı şekilde hareket edecektir.
Bizler için önemli olan bir ilçeyi, bir belediyeyi hatta bir ülkeyi liyakatsiz, adaletsiz ve hukuksuz olarak yönetmek değil, gerekirse bir kişi dahi olsa bir gönlü yapmak, verilen sözlerin arkasında durabilmek ve adına siyaset denilen kamu mallarının yönetim ve dağılımını belirleme düzeninde halkın malını ve hakkını koruyarak bu dağılımı ve hizmeti dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese sosyal statüsü ve siyasal düşüncesini umursamadan eşit ve adil bir şekilde dağıtmak, hakkı ile halka verilen sözlerin arkasında durup vaat edilenlerin icrası için tüm imkanları seferber etmektir.
Geldiğimiz noktada Büyük Birlik Partisi; 2019 Mahalli İdareler Belediye seçimlerinde, seçmeninin teveccühü ile şehrimiz Erzurum’un iki güzide ilçesi olan Tortum ve Oltu ilçelerini bariz bir üstünlükle hak ettiği bir şekilde kazanmış, seçim sonrası bu ilçelerimizdeki çalışma ve işleyişi, ilçe halkına ve seçmenine karşı bir mesuliyet bilinci doğrultusunda takip etmiştir.
2019 Mahalli İdareler Seçiminde Tortum ve Oltu ilçelerimizde seçimi kazanan belediye başkanlarımız, partimizin ilkelerine aykırı bir şekilde başka partilere geçme düşüncesiyle bir takım görüşmelerde bulunmuşlardır.
Daha ilk günden itibaren haberdar olduğumuz bu durum Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanlığımızca takip edilmiş ve son anda adı geçen belediye başkanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapmakta oldukları bu girişimlerin partimizin siyasi etiğine uymadığı, gerek partimizi gerekse kendilerine oy vermiş Tortumlu ve Oltulu vatandaşlarımızı küçük düşürmeye, incitmeye yönelik bir eylemin asla kabul edilemeyeceğinden hareketle istifaları istenmiştir.
Üzerimize yüklenen bu sorumluluğun ağırlığının bilinciyle bizlere teveccüh eden Oltu ve Tortum ilçe halkımızın bu onurlu duruşuna zeval gelmemesi adına yine yöre halkımızın hakkını korumak ve kendilerini hiç bir koşulda yarı yolda bırakmayacağımız sözünü bir daha yineleyerek Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’nın istifaları kabul edilmiştir.
Demokrasi ve istişareden ödün vermeyen, aldığı tüm kararları meşveret ilkelerine uygun bir şekilde ifa ederek iradesini bu kaideler üzerine ortaya koyan hareketimiz, 27 yıldır devletten bir kuruş dahi hazine yardımı almadan yöneticilerinin ve teşkilatlarının helal kazancı, dava ve yol arkadaşlarının fedakarlıkları ile dünya siyaset tarihinde bir ilki başararak bugüne kadar alnına bir kara çalınmadan ebedi genel başkanını bu ilkeler uğrunda şehit vererek günümüze kadar mevcudiyetini korumuştur ve bundan sonrada mevcudiyetini bu ilkeleri koruyarak devam ettirecektir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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