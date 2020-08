Aydemir: ‘Gayretimiz çok daha iyiyi yakalamaya yöneliktir’ Milletvekili Aydemir: ‘Türkiye Narman’a akacak’ Aydemir’den kul hakkı uyarısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hafta sonu çalışmaları kapsamında Oltu, Narman ve Tortum ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Köprüköy ilçesi Örentaş Köyüne konuk olan Milletvekili Aydemir, köy sakinleri ve gençlerle sohbet etti, gündeme ilişkin görüş paylaşımında bulundu.

Aydemir’den Tamam Uyarısı

AK Parti Milletvekili Aydemir, hafta sonu çalışma programı düzeyinde ziyaret ettiği her alanda halkı covid19’la mücadele konusunda uyardı, tedbirlere uymamanın bir kul hakkı gaspı olduğuna işaret ederek, ‘“Kul hakkı”, birisinin malını, makamını gaspla sınırlı değil. Tedbirsiz davranıp başkasının hastalığına sebep olmak da kul hakkıdır. Öyleyse, MaskeMesafeTemizlik kuralına uyalım, uymayanları uyaralım’ tavsiyesini paylaştı. Milletvekili Aydemir ziyaret ettiği alanlarda özellikle maskesiz gezen gençleri uyardı ve onlara maske dağıttı.

‘Oltulu Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza Minnettar’

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Emin Öz, Mastakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile birlikte Oltu’da gerçekleştirilen temel atma törenine katılan Milletvekili Aydemir, ‘Oltu ilçemiz müstesna bir yatırım kazandı. Onlarca istihdam imkanı sağlayacak Et Entegre Tesisi hayırlı olsun. Oltulu dadaşlar, yatırım ortamını uygun hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar. Yatırım sahibi MÜSIAD başkanımız Sayın Fuat Demir ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

Narman Buluşması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve beraberindeki heyetin bir diğer ziyaret durağı Narman oldu. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser’in de yer aldığı heyet Narman Kırmızı Peri Bacaları alanında inceleme yaptı. Narman Kırmızı Peri Bacalarının bir doğa harikası olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bu alanda yapılan yatırımlara dikkat çekerek, ‘Yakın zamanda Türkiye Narman’a akacak inşallah. ‘ beklentisini aktardı.

Marka İlçe Konsepti

Milletvekili Aydemir ve beraberindekilerin bir diğer ziyaret alanı Tortum’du. İlçe güzergahında bulunan konaklama tesislerine misafir olan ve nicelemelerde bulunan heyet marka ilçe konsepti doğrultusunda Tortum’un kat ettiği yüksek ivmeyi ele aldı. Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘İlçelerimizin gelişmişliği ve güzelliği her geçen gün artıyor. Tortum’da ziyaret ettiğimiz konaklama tesisinde misafirlerle bunları konuştuk, memnuniyet ifadelerine şahit olduk. AK Parti kadroları olarak gayretimiz çok daha iyiyi yakalamaya. Allah (cc) kolaylaştırsın. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir Örentaş’ın Konuğuydu

Milletvekili Aydemir hafta sonu saha çalışmaları düzeyinde son olarak Köprüköy ilçesi Örentaş köyünün konuğu oldu. Köy ahalisi ve özellikle gençlerle sohbet eden Milletvekili Aydemir, yaptığı açıklamada, ‘Köprüköy ilçemiz Örentaş köyünü ziyaret edip kardeşlerimizle sohbet ettik. Ülkemiz üzerine oynanan envai türden dessaslıklar akim kaldı; kalacak. Çünkü bu milletin asalet timsali evlatları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile aldığı mesafeyi ve lezzeti yüreklerine kazıdılar.’ İfadesini kullandı.

