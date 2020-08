"Transfer teklifi almadım"

"İnanarak yola çıktık ve şampiyon olduk" İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un yıldız futbolcusu Selim Ilgaz, TFF 1'inci Lig şampiyonluğundan, Süper Lig'e, milli takımdan, transferine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"İNANDIK, ŞAMPİYON OLDUK"

İyi bir sezon geçirdiklerini ve hak ederek şampiyon olduklarını belirten hücum oyuncusu, "Şampiyonluk kolay olmadı bizim için zor geçti. Sonuna kadar inandık. Önceki sezon finalde kaybetmiştik ve rövanşı almak istedik. İnanarak yola çıktı ve şampiyon olduk, mutluyuz" dedi.

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK GURUR VERİCİ"

Goller ve asistleriyle ilgili olarak da Ilgaz, "Takıma katkı sağlamak gurur verici. Gol ya da asist yapmam lazım. Kant oyuncuyum Benim için asist de gol de aynı. İkisin de aynı seviniyorum onun önemi yok" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE İLK SEZONUM, KENDİME GÜVENİYORUM"

Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyeceğini dile getiren Ilgaz, "Süper Lig'de ilk sezonum ve kendime güveniyorum. Güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum inşallah her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK GURUR VERİCİ OLUR"

Milli takımda oynama hedefinin olduğunu belirten Ilgaz, "Milli takımda oynamak önemli, benim için gurur verici olur. Önemli olan bu sezon Hatayspor ile güzel bir sezon geçirmek ve sonrasında da milli takım formasını giymek. Her Türk futbolcu o kadroda olmak ister" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALDIĞIM OYUNCU HAZARD"

Örnek aldığı futbolcunun da Belçikalı futbolcu Eden Hazar'ın olduğunu dile getiren Ilgaz, "Örnek aldığım futbolcu Eden Hazard. Hem güçlü, hem de çabuk bir oyuncu. Şutu da iyi" dedi.

"TRANSFERLER GELECEK, GÜZEL BİR SEZON OLACAK"

Taraftarın sabırlı olmasını isteyen Ilgaz, "Şu ana kadar az transfer yapıldı. Herkes olumsuz bakıyor, bence sabırlı olsunlar, güzel bir sezon geçireceğiz. İyi transferler de yapılacak ve güzel bir sezon olacak" şeklinde konuştu.

"TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ilgaz, "Transfer teklifi almadım. İlk hedefim Hatayspor'da güzel bir sezon geçirmek. Sonrasına bakarız. Teklif almadım. Sezon sonu bakarız, şu an önüme bakmak istiyorum" açıklamasında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

