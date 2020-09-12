TÜİK 2020 Ağustos dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı 8 ayda 14 kişiyi kaybettik

Erzurum’da 2019’un OcakAğustos ayları arasında 14 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

TÜİK 2020 Ağustos dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum’da 2019’un Ocak Ağustos ayları arasında 14 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde 8 aylık düzeyde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,15, ülke toplamında ise yüzde 0,74’lük oran oluşturdu.

Erzurum Ocak Ağustos Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Ağustos ayında 121 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 179 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazalarda 207 kişi yaralandı. İlde Ocak Ağustos ayları kapsamında ise 718 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 198 de maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını kaybetti, bin 317 kişi ise yaralandı

Bölge Ocak Ağustos Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde Ocak Ağustos ayları kapsamında 5 bin 456 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 6 bin 618 de maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 96 kişi yaşamına veda etti, 10 bin 69 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,64’lük oran gösterdi.

Erzurum’un Oransal Verileri

Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 13,15’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 18,10, ölüm sayısı yüzde 14,58, yaralı sayısı ise yüzde 13,07’lik oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,96’lık oran oluşturdu.

8 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak Ağustos 2020 sonuçları itibariyle Ağrı’da 368, Bingöl’de 261, Bitlis’te 284, Elazığ’da 633, Erzincan’da 466, Erzurum’da 718, Hakkari’de 137, Kars’ta 233, Malatya’da 985, Muş’ta 289, Tunceli’de 121, Van’da 707, Ardahan’da 92, Iğdır’da 162 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

TÜİK verilerine göre, Bu yılın Ocak Ağustos ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 11, Bingöl’de 7, Bitlis’te 8, Elazığ’da 9, Erzincan’da 9, Erzurum’da 14, Hakkari’de 8, Kars’ta 1, Malatya’da 16, Muş’ta 3, Tunceli’de 4 ve Van’da ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Ardahan ve Iğdır’da ise ölüm vakası kaydedilmedi

8 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 8 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da 700, Bingöl’de 510, Bitlis’te 605, Elazığ’da bin 53, Erzincan’da 934, Erzurum’da bin 317, Hakkari’de 270, Kars’ta 404 Malatya’da bin 694, Muş’ta 566, Tunceli’de 220, Van’da bin 361, Ardahan’da 197 ve Iğdır’da ise 238 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

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