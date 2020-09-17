İl Jandarma Komutanı Gemalmaz Kaymakam Perçi’ye ziyaret etti

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Erzurum İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Gemalmaz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Pasinler İlçe Jandarma Komutanı J Binbaşı N. Sercan Canbaz’da eşlik etti. Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette ilçe hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Gem almaz ile birlikte Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’yi ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Gemalmaz ilçeden ayrıldı.

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