Şenkaya Kaymakamı Çağlar, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti

Erzurum Şenkaya İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Covid19 nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başlatıldı. Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, 7 Nisan İlkokulu ve İlyas Acar Anaokulunu ziyaret ederek pandemi tedbirlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Çağlar, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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