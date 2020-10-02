Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi

İHA

Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi

Yeni eğitim dönemi güz yarıyılının, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararının ardından çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdi.
Öğrenci oryantasyonu (senkron) için online dersin tasarlandığı Atatürk Üniversitesinde bir çok birimin (KİD, ATAUZEM, ÖİDB ve DDYO) iş birliğiyle 7 modülden oluşan online öğrenci oryantasyon dersi hazırlandı.
Tüm öğrenciler tarafından görülebilecek şekilde tanımlanan oryantasyon dersi kapsamında Atatürk Üniversitesi olanaklarının tanıtımı, Covid19 virüsü hakkında bilgilendirme, pandemi döneminde eğitim koşulları, bilgisayar kullanımı ve sağlık, eğitimöğretim süreçleri ile ilgili bilgiler, pandemi dönemi uzaktan eğitimin işleyişi, uzaktan eğitimde kullanılacak sistem tanıtımları ve kütüphane olanakları hakkında bilgilendirmeler yapılarak Atatürk Üniversitesine yeni başlayan öğrencilerin merak ettiği hususlara cevap verilmeye çalışıldı.
Eş Zamanlı Oryantasyon Oturumları Düzenleniyor
Öğrencilere yönelik hazırlanan oryantasyon dersinin yanı sıra, kazandıkları programdaki öğretim elemanları ile tanışma oturumlarına katılabilen öğrenciler, bu sayede müfredat programı, bölüm/fakülte olanakları, bölüm istihdam olanakları ve uzaktan öğretim süreçleri ile ilgili sorularına da cevap bulabiliyorlar.
Pandemi dönemi uzaktan eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmelerin tek merkezden yapıldığı https://egitimedevam.atauni.edu.tr/index.php/genel/ sayfası güncellenerek, öğretim elemanı ve öğrenciler için bu dönemde ilk başvurulacak yer olma noktasında büyük önem arz ediyor.
DBS ile Entegre Canlı Sınıf Altyapısı Oluşturuldu
ATABAUM tarafından yapılan teknik çalışmalar neticesiyle açık kaynak canlı sınıf sistemi olan Big Blue Buttton BAUM bünyesinde yönetilen sunuculara kurularak, DBS sistemi entegrasyonu sağlanan Atatürk Üniversitesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin kişisel bilgileri güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Bu sayede canlı dersler hem öğretim üyeleri, hem de öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılarak yöneticiler tarafından izlenebilmesinin yanı sıra canlı ders sonrası kayıtlar DBS’ye otomatik olarak düşüyor.
Hibrit Eğitim İçin Üniversite Olanakları Genişletiliyor
Her birimine teknoloji destekli sınıflar kurulan Atatürk Üniversitesinde, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ile ATAUZEM tarafından hazırlanan canlı sınıf ve eğitim sınıf modelleriyle öğretim üyeleri farklı şekillerde ders anlatabilecek.
Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dersleri muafiyet sınavlarının, ilgili birimler olan ATABAUM ve ATAUZEM iş birliği ile online yapıldığı üniversitede, ATABAUM’un teknik altyapı, ATAUZEM’in ise sistem kullanımı ile destek kısımlarında rol aldığı online muafiyet sınavı sürecinde binden fazla öğrencinin sınavı başarıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen proje Tübitak’tan birincilikle ayrıldı
YEREL HABERLER Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen ...
Bacanağı ile baldızını öldürüp, 'Attığım sağ kalmaz' diyen eski uzman çavuşa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
YEREL HABERLER Bacanağı ile baldızını öldürüp, 'Attığım sağ kalmaz' ...
Başkan Sekmen’e organik bal hediye ettiler
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’e organik bal hediye ettiler
İlçeye animasyon ve çizgi filmli tanıtım Kaymakam yazdı, öğretmenler animasyon film olarak kurguladı
YEREL HABERLER İlçeye animasyon ve çizgi filmli tanıtım Kaymakam ...
Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma ...
Yola düşen dev kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Yola düşen dev kayalar yolu kapattı
Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon filmini hazırladı
YEREL HABERLER Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon ...
Genç kızlar, karnavas bezi dokumayı öğreniyor
YEREL HABERLER Genç kızlar, karnavas bezi dokumayı öğreniyor
Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzurum - Olur karayolunda kayalıklar üzerindeki yaban keçileri sürücülerin ilgi odağı haline geldi
YEREL HABERLER Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzurum - Olur ...
Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Aşkale'de Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de Covid-19 denetimi
Erzurum’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
Vali Memiş’ten Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Optisyen Gözlükçüler Odasından Sosyal Sorumluluk Projesi: “Bütün Çocuklar Görsün”
YEREL HABERLER Optisyen Gözlükçüler Odasından Sosyal Sorumluluk ...
Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı’dan ...
Genç Memur Sen’den dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek açıklaması
YEREL HABERLER Genç Memur Sen’den dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ...
Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi ...
Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası bozuldu (2)
YEREL HABERLER Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası ...
Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası bozuldu (2)
YEREL HABERLER Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası ...
Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası bozuldu 
YEREL HABERLER Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası ...
Dağ keçilerini görüntülediler
YEREL HABERLER Dağ keçilerini görüntülediler
GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret gideriyorlar
YEREL HABERLER GATA'da görevli doktor oğullarıyla, telefonla hasret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X