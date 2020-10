Mümessil filminin çekimleri Erzurum’da devam ediyor

Mümessil Filmi Erzurum'un tarihi ve kültürünü kare kare işleyerek Erzurum'un tanımına önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın ve birçok ünlü ismin yer aldığı Mümessil filminin çekimleri Erzurum'da farklı mekanlarda büyük bir özenle çekiliyor.

Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın ve birçok ünlü ismin yer aldığı Mümessil filminin çekimleri Erzurum'un caddelerinde ilçelerinde tarihi ve tabiat güzellikleri olan yerlerde hız kesmeden devam ediyor.

Haluk Bozdağ'ın "Boz Yapım" olarak yapımcılığını ve yürütücü yapımcılığını da Burhan Zorlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Servet Aksoy'un üstlendiği, başrolünü de Erzurumlu ünlü fenomen Burak Bozdağ'ın oynadığı "Mümessil" sinema filminde figüran oyuncular hiç bir ücret almadan gönüllü oyunculuk yapıyorlar. Neşe ve kahkahalarla dolu olan Mümessil filmini Erzurumlular sahiplenerek her türlü desteği veriyorlar.

Film başrol oyuncusu Burak Bozdağ; “Filmin çekimleri çok keyifli gidiyor. Bugün çekimlerin onuncu günü her şey yerli yerinde, insanlar alıştı. Değerli halkımızdan figüran birçok oyuncu var diyaloglu diyalogsuz onlarla da bütünleşti. Film bizde setin önü ayrı setin arkası ayrı. Bizde değerli oyuncu arkadaşlarım Erzurum’u sevdiler, yöresel yemekleri çok sevdiler. Havası suyu şuan film çekmek için çok uygun bundan dolayı çok şanslıyız. Dolayısıyla eğlenceli bir şekilde hiç ara vermeden son sürat hızla devam ediyoruz. Şehrin muhtelif yerlerindeyiz şehrin merkezindeyiz. Mümkün oldukça her gün bir başka mahallede çekiyoruz. Çekim esnasında kahkahalar havada uçuşuyor bizim insanımız doğuştan mizahçı. Mümessil filminin çekinleri 17 ekim gibi sona erecek setin 10’ncu günündeyiz 21 günlük bir planlama vardı şuan planladığımız gibi çekimler devam ediyor, hiç bir aksaklık yaşamıyoruz. Ekim 17 de film çekimleri tamamlamış olacağız” dedi.

Filmin yönetmeni Servet Aksoy ise, “Erzurum’da çekimler çok keyifli devam ediyor. İki haftadır hiç bir sorun yaşamadık” dedi.

Gönüllü oyuncu Tolga Gürbüz, “Erzurum için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum gönüllü oyuncuyum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Tamamıyla Erzurum’un tanıtım amaçlı destek vermek için buradayız. Erzurum’un tanıtımı açısından çok güzel bir film olacağını düşünüyorum” dedi.

Diğer oyuncular ise Erzurum’da olmaktan son derece mutlu oldukların keyif içersinde çekimlerin devam ettiğini belirttiler.

