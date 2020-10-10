Erzurumspor hazırlık maçında Trabzonspor´u mağlup etti

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B.B Erzurumspor Trabzonspor: 2 1

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)B.B Erzurumspor, hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri hazırlık maçlarına devam ediyor.

Bugün Erzurum´da oynanan karşılaşmada ligin yeni ekiplerinden B.B Erzurumspor, Trabzonspor´u konuk etti. Erzurum ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mavi-beyazlı ekip, 18´inci dakikada Ömer Şişmanoğlu´nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 33´üncü dakikada sahneye çıkan Ricardo Gomes farkı 2´ye çıkardı ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 54´üncü dakikasında Bilal Başacıkoğlu farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol olmadı ve B.B Erzurumspor, sahadan 2-1´lik galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU

2020-10-10 18:21:55



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