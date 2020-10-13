Başkan Sekmen gece-gündüz sahada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen gece-gündüz sahada

İHA

Başkan Sekmen gece-gündüz sahada

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesiyle göz kamaştıran Erzurum Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen “Kültür Yolu” projesi sayesinde tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkan Erzurum Kalesi ve çevresini kurmaylarıyla birlikte gezen Başkan Sekmen, yine Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek turizme kazandırdığı tarihi Erzurum Evleri’ni de gezdi. Sekmen, Kale etrafındaki kentsel tasarım aksesuarlarından aydınlatma sistemine varıncaya kadar her ayrıntıyı gözden geçirirken, Kültür Yolu ikinci etap çalışmalarında ulaşılan son durumu yerinde görmeyi de ihmal etmedi. Kale çevresinden başlayarak Kurşunlu Medresesi’nin bulunduğu bölgeyi de içine alan sahayı gezen Sekmen, “Beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi” dediği Kültür Yolu ile ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihsel geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, “Kadim şehrimizde birbirinden farklı medeniyetlere ait sayısız iz ve eser bulunuyor. Özellikle Kale çevresi, birbirleriyle adeta bütünleşmiş olan Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Narmanlı Camii, Üç Kümbetler ve Cimcime Hatun Türbesi gibi tarihi yapılarla örülü durumda. Biz bu bölgeyi Kültür Yolu projemizle metruk ve tamamı ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardan arındırdık, tarihimizi ve eserlerimizi gün yüzüne çıkarttık. Projemizin ikinci etabına başladık ve bu kapsamda da açık hava müzesi diye tabir edebileceğimiz bu tarih kampüsü içerisine Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi ve Kurşunlu Medrese’yi de dahil etmiş olacağız. Proje tamamlandığında tüm ihtişamıyla ortaya çıkacak olan bu tarih kampüsü, Erzurum’un adeta Sultan Ahmet Meydanı olacak” ifadelerini kullandı.
“Tarihi ve kültürel dokuyu koruyoruz”
Başkan Mehmet Sekmen, şehirleri geliştirip modernize etmek kadar, o şehirdeki tarihi ve kültürel dokuyu muhafaza etmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, “İşte biz Erzurum’da tam da bunu yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla kadim şehrimize ait medeniyet ve kültür izlerini belirginleştiriyor, ön plana çıkartıyor ve bunu turizm adına değerlendirilebilir önemli potansiyeller haline getiriyoruz. Tarihi Erzurum Evleri’ni restore ediyoruz, tarihi sokakları ve çarşılarımızı güzelleştiriyor, kültürel varlıklarımızı gelecek nesillere aktarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlayışımızdan ve kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğimizin de özellikle bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı
YEREL HABERLER FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına ...
Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Pasinler’e soğutma deposu sözü verdi
HES kodlu hizmet dönemi başladı
YEREL HABERLER HES kodlu hizmet dönemi başladı
Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Aşkale Belediye binasına Azerbaycan ve Türk ...
DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
YEREL HABERLER DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür
Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha
Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayakla Atlama Milli Takımı kış sezonuna hazırlanıyor
Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
YEREL HABERLER Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor
Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek
Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor
Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi Erzurum’a nefes aldıracak
YEREL HABERLER Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi ...
Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da ikinci Altın rezervi bulundu
Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Şehir Hastanesi Yolu inşaat ...
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...
Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
YEREL HABERLER Sanatçı Fikret Şimşek’ten Karabağ’a şiirli destek
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
YEREL HABERLER Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu
Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
YEREL HABERLER Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon
Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki zengini Yapılan araştırmalara göre bölgede 900'den fazla endemik bitki türü bulunuyor
YEREL HABERLER Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki ...
20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini araştırıyor
YEREL HABERLER 20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini ...
'Mümessil' filmi için hastane set oldu
YEREL HABERLER 'Mümessil' filmi için hastane set oldu
Can Azerbaycan'a Aziziye desteği Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri görev istiyor Başkan Orhan; Belediyemiz tüm birimleri ile kardeşlerine destek vermeye hazırdır
YEREL HABERLER Can Azerbaycan'a Aziziye desteği Aziziye Belediyesi ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum’da
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ...
'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor
YEREL HABERLER 'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X