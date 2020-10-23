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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu Gözlemevi dünyanın en önemli uzay merkezlerinden birisi olacak" “Bilim insanları uzayla ilgili gözlem faaliyetleri gerçekleştirecekler” Bakan Varank Doğu Anadolu Gözlemevi’nde

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu Gözlemevi dünyanın en önemli uzay merkezlerinden birisi olacak" “Bilim insanları uzayla ilgili gözlem faaliyetleri gerçekleştirecekler” Bakan Varank Doğu Anadolu Gözlemevi’nde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğu Anadolu Gözlemevi tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin hatta dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden bir tanesi olacak." dedi.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yapımı devam eden Doğu Anadolu Gözlemevi, (DAG) Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ve ATA TEKNOKENT’te incelemelerde bulunan Bakan Varank, gelişmeler hakkında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan bilgi aldı.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan DAG’da ilk ışığın 2021 yılı sonunda alınmasının hedeflendiğini aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, bilim dünyası açısından son derece önemli bir teknoloji yatırımı olarak dikkat çeken DAG’ın Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında yapımına başlandığını söyledi. Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle yapımına devam edilen, alt yapısının yüzde 95’i, bina ve kubbelerin ise yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin uzayı gözlemlemek için gün saydığını ifade ederek iklim koşulları ve pandemi dolayısıyla küçük çaplı aksaklıklara rağmen çalışmaların büyük bir hızla sürdürüldüğü dile getirdi.

“Dünyanın En Önemli Uzay Merkezlerinden Birisi Olacak”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmasında, "Ulusal gözlemevimiz Antalya'da Saklı Kent'te ve orada 1,5 metre çapında bir teleskopumuz var. Burada şu anda kurulmakta olan teleskop ise 4 metre çapında olacak. Doğu Anadolu Gözlemevi tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin hatta dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden bir tanesi olacak. Çağa ayak uyduracak atılımları yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Ajansımızla birlikte Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri, koordine ediyoruz. Bu adımların önemli bir parçası da Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi oluşturuyor” diye konuştu.

“Bilim İnsanları Uzayla İlgili Gözlem Faaliyetleri Gerçekleştirecekler”
Yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşan bu yatırımın Erzurum’un gelişimine de önemli katkı sağlayacağını belirten Bakan Varank, “Burada bilim insanlarımız uzayla ilgili gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bunun yanında optik merkezimiz diyebileceğimiz, optik ile ilgili çalışmaların yapılacağı, ArGe faaliyetlerinin hatta üretim faaliyetlerinin yapılacağı bir alt yapı da bu kapsamda burada kurulacak. Tabi bizim 6550 dediğimiz araştırma alt yapılarımız var. Bunlar özellikle bilimsel alana hizmet eden bununla birlikte sanayiyi entegre etmeye çalıştığımız, bütün alt yapıları yönlendirdiğimiz bir program. Biz Doğu Anadolu Gözlemevi'ni de 6550 programı kapsamına dâhil ederek ulusal anlamda destek vermek istiyoruz. Şu anda mevcutta TÜBİTAK'ın altındaki gözlem evimizle birlikte bu alt yapıyı da birleştirerek, tek bir yapıyla tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya hizmet edecek çok önemli bir merkezi Erzurum’umuza kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Erzurum’da Ulusal Gözlem Şenliği Düzenlemeyi Planlıyoruz”
Doğu Anadolu Gözlemevi'nin muhteşem bir coğrafyada konuşlandığını belirten Varank, “Burası muhteşem bir coğrafya. 3 bin 170 metrelik bir rakımdan bahsediyoruz. Gökyüzündeki berraklığı görebiliyorsunuz. İnşallah burada bilim insanlarımız çığır açıcı işlere imza atacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Antalya'da her sene ulusal gözlem şenliği düzenliyoruz. Bu konuda birtakım görüşmeler de yaptık. Bundan sonra bir şenliği de acaba Erzurum'da gerçekleştirebilir miyiz diye. Tüm Türkiye'den gençlerimizi, çocuklarımızı aileleriyle birlikte burada misafir edip, onların uzaya, gezegenlere ilgisini arttırabilir miyiz diye konuştuk. Bundan sonra ulusal gözlem şenliklerimizi hem Antalya'da hem Erzurum'da düzenleyecek şekilde bir planlama yapacağız. Burada gelinen aşamadan çok memnumum. Erzurum önemli bir potansiyele sahip. Bilimsel alanda da ne kadar güçlü olduğunu burada yaptığı faaliyetlerle gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Varank’tan DAYTAM’a Tam Not
Doğu Anadolu Gözlemevi'ni ziyaretinin ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, Rektör Çomaklı’nın eşiğinde Atatürk Üniversitesini ziyarete devam ettiler. İlk olarak Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezine (DAYTAM) gelen Bakan Varank’ı Merkez Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç ve ekibi karşıladı. Burada Bakan Varank ve beraberindekilere DAYTAM hakkında bilgi veren Kılıç, merkezin Atatürk Üniversitesinin öz kaynaklarıyla kurulduğunu ve 2014 yılından beri aktif olarak bilim dünyasına hizmet verdiğini söyledi. Merkezin yerli ve yabancı birçok bilim insanına çalışma imkânı sunduğunu vurgulayan Kılıç, aynı zamanda sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine devam ettiklerini aktardı. Bilgilendirme sunumunun ardından DAYTAM laboratuvarlarını gezen ve burada çalışma yapan öğretim üyeleriyle bir süre sohbet eden Bakan Varank, Atatürk Üniversitesinin bilim ve teknoloji anlamında ileri seviyede bir üniversite olduğunu belirtti.

Son Durak ATA TEKNOKENT Oldu
Atatürk Üniversitesi ziyaretinin sonunda ATA TEKNOKENT’e gelen Bakan Varank, burada TEKNOKENT’te üretim yapan firmalarla bir araya geldi. TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman’ın eşlik ettiği Bakan Varank, firma temsilcileri ve teknolojik çalışma yapan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin çalışmalarını inceledi. Gerçekleştirilen proje ve çalışmaları ilgiyle takip eden Bakan Varank, kullanıma sunulan birçok projenin desteklenerek daha da geliştirilebileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Atatürk Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarete Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile STK temsilcileri ve üniversitenin ilgili birimlerinden akademisyenler katıldı.

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