6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak

DHA

6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, merkez Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'ndeki Pulur höyükte kazı yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin istedi. Akarsu, "Kazılarda öncelikli hedefimiz Doğu Anadolu arkeolojisinde önemli bir boşluğu yani bölge kronolojisi ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek olacaktır" dedi. 
Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde karbon-14 testiyle 6 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Pulur Höyük'te kazı yapmak isteyen Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatta bulundu. 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte 2021 yılında kazı yapmayı planladıklarını belirten Akarsu, "Pulur Höyük, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün şehrimizdeki ilk ve uzun soluklu kazısı olacaktır. Sadece arkeoloji değil sanat tarihi, coğrafya, jeoloji, arkeobotanik, paleo antropoloji gibi çeşitli uzmanlık alanlarından yetkin bilim insanları ile ortak çalışma yürüteceğimiz kazılarda öncelikli hedefimiz Doğu Anadolu Arkeoloji'nde önemli bir boşluğu yani bölge kronolojisi ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek olacaktır. 1960 yılında yapılan ilk kazının üzerinden 60 sene geçmiş olan Pulur Höyük'te bilim heyeti geniş tutularak yapılacak kazılarda son teknik ve arkeometrik analizlerin kullanılması amaçlanmaktadır" diye konuştu. 
PULUR HÖYÜK BİLGİLERİYLE YOK OLMASIN
Erzurum'da yaklaşık 100 kadar eski yerleşimin olduğunu, bunların büyük bir kısmının kaçak kazılar ve köylüler tarafından toprak alımı nedeniyle yok olduğunu ifade eden Akarsu, şunları söyledi:
"Pulur Höyük´ün de barındırdığı önemli bilgiler ile birlikte yok olmasını değil kurtarılmasını ve bölgenin kültür turizmi faaliyetlerine kazandırılmasını amaçlamaktayız. Yapılacak kazılar ile birlikte Höyük terk edilmiş ve tahribata açık halinden kurtarılmasının yanı sıra, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kazı deneyimi kazanmalarına olanak sağlanacaktır. Ayrıca Erzurum ili ve ilçelerinde birden fazla eski yerleşimin araştırılması ve turizme kazandırılması hususunda öncü bir deneyim oluşturulmaya çalışılacaktır. Bütün bunlardan sonra höyüğün geniş çevrelere tanıtılmasına imkan sağlanacaktır. Özetle, bu proje aracılığıyla, Karaz kültürünün bölgemizdeki önemli yerleşimlerinden biri olan Pulur Höyüğün kısa zaman içinde tahribatının durdurulması, buradaki arkeolojik bilginin kurtarılması ve gelecek kuşaklara taşınması başta gelen amaçlarımızdandır. Höyükte başlatılacak olan uzun soluklu arkeolojik kazı çalışmalarıyla birlikte bölge kültür tarihi için oldukça ses getirecek verilerin elde edilmesi beklenmektedir. Bu bilgilerin ülkemizdeki arkeolojik kazılara önemli desteği olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülük etmesiyle kısa süre zarfında kurtarılması çok önemlidir. Bununla birlikte, Erzurum ilinde uzun zaman sonra ilk defa uzun süreli arkeolojik kazı çalışması yapılması, Erzurum ilinin kültürel, turistik ve ticari açıdan kalkınmasının sağlanması, ülkemiz turizmine olumlu katkı sunulması ayrı bir önem taşımaktadır."
ÖNEMLİ TARİHİ ŞİFRELERİ BARINDIRIYOR
Pulur Höyük´ün Erzurum için önemli tarihi şifreleri içinde barındırdığını belirten Müze Müdürü Hüsnü Genç, "2021'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüyle beraber bu alanda tarihi kazıları başlatmayı planlamaktayız. Bu alanda yapılan karbon-14 testleriyle bu alanın M.Ö. 4200 yıllarına kadar indiği, günümüzden itibaren yaklaşık 6200 yıla kadar indiği görülmüştür. Bu alan Erzurum tarihi açısından önemli bilgileri bünyesinde barındırmaktadır. Tüm Erzurum'u tanıtmak maksadıyla yapılacak kazılarda Erzurum'un dip tarihini verecek bilgileri barındırmaktadır" diye konuştu.
Müze Müdürü Genç, Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu'nun başkanlığındaki yapılacak kazının yaklaşık 15 yıl süreceği bilgisini verdi.
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-25 09:52:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı
YEREL HABERLER 20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı
Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor Erzurum’da yalnızca kadınların işlettiği kafe yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor Erzurum’da ...
BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından
Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi hissettik” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını tahmin etmiyordum”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını ...
Fatih Terim: “3 puan bize iyi geldi ama Falcao’yu kaybettiğimize üzgünüz” Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: “Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “3 puan bize iyi geldi ama Falcao’yu ...
BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2
YEREL HABERLER BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç ...
BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
BB Erzurumspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor-Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç ...
BB Erzurumspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı olsun’ Aydemir yapılandırmayı değerlendirdi Aydemir’den muhalefete: ‘Siyahta ısrar niye? ‘
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı ...
Vali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti
Açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı
YEREL HABERLER Açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı
Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının ...
Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'
YEREL HABERLER Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'
Bakan Varank cağ kebabı kesti
YEREL HABERLER Bakan Varank cağ kebabı kesti
Galatasaray, Erzurum'da
YEREL HABERLER Galatasaray, Erzurum'da
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu Gözlemevi dünyanın en önemli uzay merkezlerinden birisi olacak" “Bilim insanları uzayla ilgili gözlem faaliyetleri gerçekleştirecekler” Bakan Varank Doğu Anadolu Gözlemevi’nde
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu ...
Galatasaray kafilesi Erzurum’da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Erzurum’da
Bakan Varank ETSO’da iş alemiyle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Varank ETSO’da iş alemiyle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X