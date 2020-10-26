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Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız’ Sunar: Yavi şehitlerini rahmetle anıyoruz’

İHA

Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız’ Sunar: Yavi şehitlerini rahmetle anıyoruz’

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, ‘Yavi şehitlerinin aziz hatıralarını her zaman diri tutacak, mezalimin faillerini ve onların ardındaki zihniyeti ebediyen telin edeceğiz. Şühedamızın izinden gidecek, onları ve ihanete karşı duruşlarıyla verdikleri tarihi mesajı unutmayacak ve unutturmayacağız’ dedi.
Yavi’de Anma Töreni
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde 27 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk 33 şehit dualar ve rahmet niyazıyla anıldı.
Yavili olan ve menfur saldırıda akrabalarını kaybeden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, programda yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını kaydederek, hainlerin bu coğrafyada asla muvaffak olamadığını ve olamayacağını belirtti. Sunar, “Yavi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ inancının hayat bulduğu mahaldir. Yavi şehitleri yüreğimizin en muteber yerinde ilelebet yaşayacaktır.” vurgusunda bulundu.
Yavi’nin Tarihi Duruşu
Başkan Sunar, “Yavi Müslüman Türklüğünün bilinciyle her daim bu coğrafyada ayakta kalmıştır. Nitekim 1993 yılında ödediği bedelin, tarihi bir arka planı da vardır. 27 sene önce burada hain terör örgütü katliamı gerçekleştirirken ‘Bugün tarihin hesabını vereceksiniz.’ demiştir. Esasında o gün itibariyle hain terör örgütünün güneyden kuzeye girmesi hususunda önündeki en büyük engel Yavi olmuştur. Karlıova hattından Erzurum’a geçişin önünü kesmiştir.” dedi.
Yavi Dadaşlık Ruhunun Adresi
Yavi’nin Dadaşlık ruh ve duruşunun ifadesi olan, bunu tarihine yansıtan bir tarih durağı olduğunu vurgulayan Sunar, Aynı duruşu Pasinler Çiçekli’nin de gösterdiğine işaret ederek, Yavi katliamından beş gün sonra da Çiçekli katliamı yapıldı. Yaşanan katliamların bir ibret vesikası olduğu, ihaneti gerçekleştirenlerin Müslümanlardan öç alma girişiminde bulunduğunu hatırlattı.
Sunar Katliamın Arka Planını Anlattı
Konuşmasında milli mücadele döneminde Yavi’de yaşananları paylaşan Başkan Sunar, o dönemde dadaşlığın abidevi siması Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi’nin Beldede İmam Hatip olarak bulunduğunu, Erzurum’u işgal eden Rusların ekim devrimi sonrası geri çekilirken mühimmatlarını Ermenilere terk ettiklerini aktardı.
Alvarlı Efe Önderliğinde Tarihi Duruş
Murat Paşa Camisi İmam Hatibi olan babası Ermeni çetelerince şehit edilen Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi’nin Yavililerden bir müfreze oluşturarak, Rusların terk ettiği cephaneliğe baskın düzenleyip mühimmatı ele geçirdiklerini ve daha sonra mücadeleyi sürdürmek amacıyla Oyuklularında katılımıyla Erzurum’a intikal ettiklerini belirtti.
Milli Uyanış
Sunar Muhammed Lütfi Efendi liderliğinde 40’ı Yavili olmak üzere 80 Çatlının, Erzurum’da soykırımı yapan Hınçak Çetesi ve Onun elebaşı olan Antrantik’e karşı tarihi bir mücadele verdiklerini aktararak, ‘Bu şanlı duruş, Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın, Kazım Karabekir Paşa’nın komutasındaki ordumuzun gelip Erzurum’u kurtardığı güne kadar bir intibaha, bir uyanışa vesile olmuştur. Bugün aynı zihniyet Karabağ’dadır. Elhamdülillah hiçbir zaman bu coğrafyada muvaffak olamadılar. Azerbaycan’da da olamayacaklar. Rabbim Azerbaycan’lı kardeşlerimize tez zamanda işgal altındaki topraklarını kurtarmayı nasip etsin. Hüznümüzü bizimle paylaştınız. Hepinizden Allah razı olsun.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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