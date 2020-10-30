Satın aldığı midibüsü kebapçıya çevirdi



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 32 yıl kamyonculuk yapan 3 çocuk babası Hacı Tahtakıran (55), satın aldığı midibüsü kebapçıya dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsatıyla 'Köfteci Hacının Yeri' ismini verdiği midibüsünü Şehir Hastanesi'nin karşısındaki araziye yerleştiren Hacı Tahtakıran, "Ege'de gördüm, Erzurum'da da yapmak istedim" dedi.

Erzurum'da yaşayan Hacı Tahtakıran, genç yaşta başladığı kamyonculuğu, zor olması sebebiyle bıraktı. Akrabaları lokantacılık yapan Tahtakıran, satın aldığı midibüsü seyyar kebapçıya dönüştürdü. Buzdolabından fırınına, çay ocağına kadar bir kebapçıda olması gerekenleri midibüsüne koyan Tahtakıran, çalışabilmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden de ruhsat aldı. Tahtakıran, seyyar kebapçısını Erzurum Şehir Hastanesi karşısındaki araziye yerleştirerek, çalışmaya başladı.

'AĞRILI USTADAN DERS ALDIM'

Kamyonculuk mesleğini, zor olduğu için bıraktığını söyleyen Tahtakıran, aile mesleği lokantacılığa başlama kararı aldığını belirtti. Bu tür lokantaları özellikle Ege'de çok gördüğünü ifade eden Tahtakıran, "Kamyonculuğu zor olduğu için bıraktım. Benim ailem ve akrabalarım lokantacı. Ben de aynı mesleği yapmaya karar verdim. Ağrılı bir ustamdan 2-3 ay boyunca kebapçılık yapmayı öğrendim. Ruhsat aldığım 'Köfteci Hacının Yeri'ni sağlıkçılar sürekli kontrol ediyorlar. Benim amacım insanlara hizmet vermek. Burada kebap yiyen, yine geliyor" dedi.

Midibüs kebapçıya gelen Erzurumluların çok memnun olduğunu vurgulayan Tahtakıran, gelecekte işini büyüterek, lokanta açmayı planladığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-30 08:21:02



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