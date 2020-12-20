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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske mesafeli Curling

İHA

Maske mesafeli Curling

Türkiye Curling Federasyonu’nun düzenlediği Esra Çakmur Curling 2. Ligi maçları, pandemi tedbirleri eşliğinde yapılıyor. Pandemi nedeniyle federasyon ilk kez kural değişikliği yaptı. Kenan Şebin ve ekibi Kasım ayında 2. Lige yükselen takımların kupalarını ve madalyalarını da verdi.
Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Esra Çakmur 2. Lig Curling Müsabakaları tam gaz devam ediyor.
Yakutiye ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Curlign Salonu’nda yapılan müsabakalarda bu yıl Pandemi nedeniyle kural değişiklikleri de yapıldı.
Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu ve Teknik Komite’nin aldığı kararla artık müsabakalarda maske ve mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Curling Federasyonu yaptığı kural değişliği ile müsabakalarda taşı süpüren sporcu sayısını da bire indirdi.
Tek Kişi Atıyor Tek Kişi Süpürüyor
Türkiye Curling Federasyonu 20202021 faaliyet Programında yer alan Esra Çakmur Curling 2. Lig müsabakalarında tek kişi taş atarken, tek kişi de curling taşını süpürüyor.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, pandemi sürecinde dünyanın bir çok yerinde bir çok spor branşında faaliyetler dururken, kendilerinin lig organize ettiklerini söyledi.
Şebin, “Pandemi sürecinde gençlerimizi spordan uzaklaştırmamak ve sporcuların curlingden soğumamaları anlamında Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları düzenlendik. Pandemi nedeniyle kural değişikliği yaptık. Artın pistte iki sporcu değil de tek oyuncu curling taşını süpürebiliyor. Ayrıca müsabakaları seyircisiz oynatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelinden faydalanarak sporculara, antrenörlere, idarecilere ve görevlilerin ateşlerini ölçüyoruz. HES kodu ile görevlileri ve sporcuları salona alıyoruz” dedi.
Kasım ayında 2. Lige yükselen takımlara kupa
1417 Kasım 2019 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılan 20192020 Sezonu Türkiye Curling 2. Lige Yükselme hakkı kazanan takımlara kupa ve madalyaları pandemi kuralları çerçevesinde verildi.
Kupa ve madalya törenine maske mesafe kurallarına uygun olarak ilk üçe giren erkek ve kadın takımların ödüllerini Türkiye Curling Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi ve Murat Akın ile Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Karahan, Zeyit Palabıyık, Güngör Şenses, Curling Gelişim Direktörü Levent Çakmur, Federasyon Denetleme Kurulu Üyesi Tuğrul Şam ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Derya Aksoy verdi.
Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi de, madalya ve kupa töreninde hazır bulundu.

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