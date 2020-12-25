Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor

İHA

Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçelere mezarlık ve idari binalar inşa ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çat, Aşkale ve Pasinler ilçesinde de ilçe mezarlıkları oluşturdu. Kentte uygulanan modern cenaze hizmetlerinin Türkiye’ye adeta rol modeli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar insan yaşamının bütün evrelerini kapsadığını bildirdi. Sadece kent merkezi değil ilçelerdeki cenaze hizmetlerinde de Büyükşehir Belediyesi’nin içerisinde bütün ünitelerin bulunduğu cenaze hizmet binaları oluşturduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, Çat, Aşkale ve Pasinler’de de ilçeye yakışan idari binalar inşa ettiklerini bildirdi. Başkan Sekmen, konuyla ilgili olarak, “Kent merkezimizde yer alan hizmetlerimizi ilçelerimizde de uyguluyoruz. Çat, Aşkale ve Pasinler ilçemizde cenaze işleri için idari binalar inşa ettik. İlçelerimizdeki idari binalarımızda gasilhane, abdesthane, morg, mescit ve dinlenme salonu gibi üniteler de mevcut. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın cenazelerinin defin işlemlerinde hiçbir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor” dedi.
“Cenaze hizmetlerinde de Türkiye’de örnek bir belediyeyiz”
Başkan Mehmet Sekmen, cenaze hizmetlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de örnek bir belediye olduğunu söyledi. Sekmen, şunları kaydetti: “İlimizde gerçekleştirdiğimiz ve bütün işlemlerin ücretsiz olarak yapıldığı cenaze hizmetlerinde Türkiye’de örnek alınan bir şehir haline geldik. ‘Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hayatın içinde yer almaktır’ şiarından hareket ederek vatandaşlarımızın memnuniyeti için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kur’an Kürsümüzde 24 saat canlı olarak hocalarımız tarafından her gün bir hatim okunmaktadır. Her taziye için bay ve bayan görevli hocalarımız merhum ve merhumeler için Kur’anı Kerim ve dualar okumakta, mevta adına dikilen fidanın beratı ailelere teslim edilmektedir.”
“Pandemi sürecinde de ekiplerimiz canla başla çalışıyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi sürecinde de cenaze hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Başkan Sekmen, “Pandemi sürecinde de ekiplerimiz canla başla görev yapıyor. Salgınla mücadele kapsamında bir yandan dezenfektasyon çalışmalarına yoğunlaşırken bir yandan da salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin defin işlemlerini büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Bu süre zarfında büyük bir özveri gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ...
Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye ...
İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
YEREL HABERLER İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
YEREL HABERLER Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
YEREL HABERLER Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları ...
Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
YEREL HABERLER Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını ...
Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;
Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum´da düzenlenecek
YEREL HABERLER Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum´da ...
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına ...
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’nden bir yenilik daha
YEREL HABERLER Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’nden bir ...
Doğu buz kesti
YEREL HABERLER Doğu buz kesti
Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık Barışını değerlendirdi Aydemir’den Muhalefete: ‘Neye uğradıklarını şaşırdılar’ Kırkpınar: ‘Muhalefet siyaset üretemiyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık ...
Pancar Kooperatifi Birliği’nden Başkan Sekmen’e tarım teşekkürü
YEREL HABERLER Pancar Kooperatifi Birliği’nden Başkan Sekmen’e tarım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X