Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür abidesi’ Aydemir: ‘Mehmet Akif Ersoy’un yolundayız’ Aydemir: ‘Akif öncümüz, İstiklal Marşı özümüzdür

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif’in temsil ettiği değerler özümüz, Milli Marşımızla cihana tebliğ ettiği kararlılık sözümüz, tespit ve vurguları gönül gözümüzdür. Onun davası yolunda bulunmak ve yoldaşı olmak şerefimizdir. ‘ dedi.

Aydemir’den Akif’i Tarif

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hakka vuslatının 84’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Akif, hayatı, fikirleri, eserleriyle milli iman ve tefekkürün abidesidir. Milli irfan ve haysiyetin sesi; manevi iffet ve izzetin fedaisi; mukaddesatımızın bendesi, maşeri vicdanımızın ta kendisidir’ takdimini yaptı.

Akif’in Eserleri Ve Mukaddesata Vefa Ve Feda

Milletvekili Aydemir, ‘Akif’in eserleri yüce milletimize has ve özgün bir imanın ifadesi, milli ve manevi hassasiyette Anadolu ve Gönül coğrafyamızın kırmızıçizgisi, nefsi adama kaydında bir feda ölçüsüdür. Akifimizin İstiklal Marşıyla vurguladığı ‘mukaddes emanetler manzumesi’, yoluna baş koyduğumuz değerlerimizin vurgusudur. ‘ dedi.

Akif Milli Tefekkürümüzün Öncüsü

Milli şairin, hayatı ve fedalarıyla Türk Milleti’ne azami ve asgari müştereklerini hatırlattığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Mehmet Akif Ersoy, şahsiyeti ve eserleriyle; milli tefekkürümüzün öncüsü, milli ve manevi terbiye ve edebin temsilcisi, mukaddesatımızdan mülhem basiret ve ferasetin hamisi, Anadolu’ya ruh ve mana veren idrak ve izanın mücessem ve beliğ ifadesidir.’ tarifine yer verdi.

Müşterek Hassasiyet

Milletvekili Aydemir, ‘Akif bugün de aynı azim ve heyecanla devam ettirdiğimiz kararlılık ve duruşu, milli amentü halinde yüce milletimize bir yol haritası olarak gösteren bir mütefekkir; bayrak, ezan ve vatan mukaddesleri odağında müşterek hassasiyetimizi tebliğ eden bir dava adamı; adıyla yüce milletimizi tarif ve tasvir eden mümtaz bir şahsiyettir. Onun, önsözü İstiklal Marşı olan Safahat’ını, manası ve verdiği ilhamla yeni nesillere aktarmak, Akifimizi anlatmak milli bir vecibedir’ dedi.

2012 İstiklal Marşı Yılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nin ortak bir kararlılıkla 2021’i istiklal Marşı Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a vefa can borcumuz; Onun milli haysiyet ve onurumuzu berceste bir kayıtta vurguladığı istiklal Marşımızın çizdiği ufka sadakat ve teslimiyet milli namusumuzdur. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın. ‘ paylaşımında bulundu.

İslam Düşmanlığına Akifçe Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘İslam düşmanlığının küresel bir dayatma halinde olduğu, Müslümanlara her türlü zulüm ve revanın adeta bir salgın halini aldığı bu dönemde, Milli şairimizin vurgularını hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. O’nun “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı / Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” uyarısını dikkate almak vazifemizdir. ‘ hatırlatmasını yaptı.

‘Tercümânı efsahi ümmü’lkitâb’

Milletvekili Aydemir,’İstiklal Marşımızda yer alan, “Rûhumun senden, ilâhî, şudur ancak emeli/ Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli/Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli/Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.” kaydı milli çizgimiz olarak genç nesillerin dimağına yerleştirilmeli; Onun’ “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” vurgusu ufkumuz olarak belletilmelidir’ dikkatini dile getirdi.

Akif’in Vahdet Ve Tevhit Vurgusu

Akif’in eser ve konuşmalarında Vahdet ve Tevhitte buluşmanın tek yol olarak gösterildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz her dem ve vesilesiyle kardeşlik, birlik ve beraberliği kaydetmiş; ‘Sen, Ben, desin efrâd, aradan vahdeti kaldır/Milletler için işte kıyâmet o zamandır/Mâzîlere in, mahşeri edvârı bütün gez/ Knûni İlâhî, göreceksin ki, değişmez.’ dizeleriyle bu hakikati seslendirmiştir. Onu da hatırlattığı üzere kardeşliğimiz en aziz değerimizdir’ dedi.

Mesajında, Mehmet Akif’in “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi/Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın/ Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.” niyazına yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin bu hassasiyetini yürekten paylaşıyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.

‘Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun’

‘Milli Şair Akif’in ‘Ordunun Duası’ adını taşıyan şiirindeki, ‘Yılmam ölümden, yaradan, askerim/Orduma, ‘gâzî’ dedi Peygamberim/Bir dileğim var, ölürüm isterim/Yurduma tek düşman ayak basmasın/ Âmin! desin hep birden yiğitler,/Allâhu ekber! gökten şehidler./ Âmin! Âmin! Allâhu ekber/ duasını yineleyen Milletvekili Aydemir, ‘Şair Kuntay’ın; ‘Toprak onu sen kol kanat ol öyle kucakla/Bilmezsin o gökten de adından da temizdi/Ey yeryüzü mabet kesilip Tanrıya yüksel/ Koynunda yatan gölge bizim Akifimizdi’ takdimini paylaşıyor; Akifimizin kaydettiği ‘Tek vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ufuk ve kararlılığına canımızı adıyor, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

