Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür abidesi’ Aydemir: ‘Mehmet Akif Ersoy’un yolundayız’ Aydemir: ‘Akif öncümüz, İstiklal Marşı özümüzdür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür abidesi’ Aydemir: ‘Mehmet Akif Ersoy’un yolundayız’ Aydemir: ‘Akif öncümüz, İstiklal Marşı özümüzdür

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür abidesi’ Aydemir: ‘Mehmet Akif Ersoy’un yolundayız’ Aydemir: ‘Akif öncümüz, İstiklal Marşı özümüzdür

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif’in temsil ettiği değerler özümüz, Milli Marşımızla cihana tebliğ ettiği kararlılık sözümüz, tespit ve vurguları gönül gözümüzdür. Onun davası yolunda bulunmak ve yoldaşı olmak şerefimizdir. ‘ dedi.
Aydemir’den Akif’i Tarif
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hakka vuslatının 84’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Akif, hayatı, fikirleri, eserleriyle milli iman ve tefekkürün abidesidir. Milli irfan ve haysiyetin sesi; manevi iffet ve izzetin fedaisi; mukaddesatımızın bendesi, maşeri vicdanımızın ta kendisidir’ takdimini yaptı.
Akif’in Eserleri Ve Mukaddesata Vefa Ve Feda
Milletvekili Aydemir, ‘Akif’in eserleri yüce milletimize has ve özgün bir imanın ifadesi, milli ve manevi hassasiyette Anadolu ve Gönül coğrafyamızın kırmızıçizgisi, nefsi adama kaydında bir feda ölçüsüdür. Akifimizin İstiklal Marşıyla vurguladığı ‘mukaddes emanetler manzumesi’, yoluna baş koyduğumuz değerlerimizin vurgusudur. ‘ dedi.
Akif Milli Tefekkürümüzün Öncüsü
Milli şairin, hayatı ve fedalarıyla Türk Milleti’ne azami ve asgari müştereklerini hatırlattığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Mehmet Akif Ersoy, şahsiyeti ve eserleriyle; milli tefekkürümüzün öncüsü, milli ve manevi terbiye ve edebin temsilcisi, mukaddesatımızdan mülhem basiret ve ferasetin hamisi, Anadolu’ya ruh ve mana veren idrak ve izanın mücessem ve beliğ ifadesidir.’ tarifine yer verdi.
Müşterek Hassasiyet
Milletvekili Aydemir, ‘Akif bugün de aynı azim ve heyecanla devam ettirdiğimiz kararlılık ve duruşu, milli amentü halinde yüce milletimize bir yol haritası olarak gösteren bir mütefekkir; bayrak, ezan ve vatan mukaddesleri odağında müşterek hassasiyetimizi tebliğ eden bir dava adamı; adıyla yüce milletimizi tarif ve tasvir eden mümtaz bir şahsiyettir. Onun, önsözü İstiklal Marşı olan Safahat’ını, manası ve verdiği ilhamla yeni nesillere aktarmak, Akifimizi anlatmak milli bir vecibedir’ dedi.
2012 İstiklal Marşı Yılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nin ortak bir kararlılıkla 2021’i istiklal Marşı Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a vefa can borcumuz; Onun milli haysiyet ve onurumuzu berceste bir kayıtta vurguladığı istiklal Marşımızın çizdiği ufka sadakat ve teslimiyet milli namusumuzdur. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın. ‘ paylaşımında bulundu.
İslam Düşmanlığına Akifçe Tepki
Milletvekili Aydemir, ‘İslam düşmanlığının küresel bir dayatma halinde olduğu, Müslümanlara her türlü zulüm ve revanın adeta bir salgın halini aldığı bu dönemde, Milli şairimizin vurgularını hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız. O’nun “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı / Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı” uyarısını dikkate almak vazifemizdir. ‘ hatırlatmasını yaptı.
‘Tercümânı efsahi ümmü’lkitâb’
Milletvekili Aydemir,’İstiklal Marşımızda yer alan, “Rûhumun senden, ilâhî, şudur ancak emeli/ Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli/Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli/Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.” kaydı milli çizgimiz olarak genç nesillerin dimağına yerleştirilmeli; Onun’ “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl” vurgusu ufkumuz olarak belletilmelidir’ dikkatini dile getirdi.
Akif’in Vahdet Ve Tevhit Vurgusu
Akif’in eser ve konuşmalarında Vahdet ve Tevhitte buluşmanın tek yol olarak gösterildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz her dem ve vesilesiyle kardeşlik, birlik ve beraberliği kaydetmiş; ‘Sen, Ben, desin efrâd, aradan vahdeti kaldır/Milletler için işte kıyâmet o zamandır/Mâzîlere in, mahşeri edvârı bütün gez/ Knûni İlâhî, göreceksin ki, değişmez.’ dizeleriyle bu hakikati seslendirmiştir. Onu da hatırlattığı üzere kardeşliğimiz en aziz değerimizdir’ dedi.
Mesajında, Mehmet Akif’in “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi/Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın/ Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.” niyazına yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin bu hassasiyetini yürekten paylaşıyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.
‘Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun’
‘Milli Şair Akif’in ‘Ordunun Duası’ adını taşıyan şiirindeki, ‘Yılmam ölümden, yaradan, askerim/Orduma, ‘gâzî’ dedi Peygamberim/Bir dileğim var, ölürüm isterim/Yurduma tek düşman ayak basmasın/ Âmin! desin hep birden yiğitler,/Allâhu ekber! gökten şehidler./ Âmin! Âmin! Allâhu ekber/ duasını yineleyen Milletvekili Aydemir, ‘Şair Kuntay’ın; ‘Toprak onu sen kol kanat ol öyle kucakla/Bilmezsin o gökten de adından da temizdi/Ey yeryüzü mabet kesilip Tanrıya yüksel/ Koynunda yatan gölge bizim Akifimizdi’ takdimini paylaşıyor; Akifimizin kaydettiği ‘Tek vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ufuk ve kararlılığına canımızı adıyor, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Çayı buz tuttu
YEREL HABERLER Oltu Çayı buz tuttu
Aydemir: ‘Şehitlerimizin emanetini ilanihaye koruyacağız’ Aydemir: ‘Şehitlerimiz başımızın tacıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Şehitlerimizin emanetini ilanihaye ...
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
YEREL HABERLER Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi
TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye dağılımı sonuçlarını açıkladı Erzurum şirket sermayesinde 4’üncü sırada
YEREL HABERLER TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye ...
Palandöken’de kayak krizi
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak krizi
Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen turist kafilesi davul zurna ile karşılandı
YEREL HABERLER Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen ...
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
YEREL HABERLER Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski ...
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor
YEREL HABERLER Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek ...
Erzurum’un kredi performansı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un kredi performansı açıklandı
ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
YEREL HABERLER ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor
YEREL HABERLER ‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya ...
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na ...
Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler hayrete düştü
YEREL HABERLER Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler ...
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk ...
İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye Başkanı Belli’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye ...
ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar ...
Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X