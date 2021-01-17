Tekman’da 30 köy yolu ulaşıma kapandı

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Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tekman ilçesinde dün geceden etkili olan kar ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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