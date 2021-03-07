BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda mavibeyazlılar düz koşu, şut çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. 8 Mart Pazartesi günü Göztepe karşısına çıkacak olan mavibeyazlılar bugünkü antrenmanın ardından İzmir’e giderek kampa girecek.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanı Ömer Düzgün tesislerde takıma destek ziyaretinde bulundu.

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