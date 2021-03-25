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Milletvekili Aydemir AK Kongreyi değerlendirdi Aydemir: ‘Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz’

İHA

Milletvekili Aydemir AK Kongreyi değerlendirdi Aydemir: ‘Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını ifade etti.
AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e dönük, çok özel mesajlar verdiğini belirterek kongresinin büyük bir coşku ile tamamlandığını söyledi.
AK MKYK
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerine özel isimlerin seçildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Seçilen kardeşlerimizin her biri çok nadide isimler. Vatan, millet hassasiyeti taşıyan isimlerdir. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Başka siyasi adresler, başka siyasi kulvarlar bizlere baksınlar ki AK Parti'nin 2001 yılından bu yana yürüyüşünü taklit etsinler. Böyle olursa onların da vatanımıza, milletimize katkıları olur." diye konuştu.
Aydemir’den Hassasiyet Vurgusu
AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, kongreye katılımın yoğun olduğunu, salgın şartları neyi gerektiriyorsa o yönde hareket edildiğini dile getirerek Kovid19 salgını ile ilgili hassasiyetin asla geri planda bırakılmadığını vurguladı.
Yazıcıoğlu’na Vefa
Milletvekili Aydemir, ayrıca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı. Vatanseverliği, yüreğine bu yüksek duyguyu koymanın ne olduğunu Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsında herkesin gördüğünün altını çizen Milletvekili Aydemir, "Muhsin Yazıcıoğlu, herkesin yüreğinde özel yer edenmiş bir isimdi. Bunu vefatının ardından çok daha net gördük. Bu hal her geçen yıl çok daha aşikar oluyor. Dolayısıyla buradan da bir örnek almak lazım. Muhsin Yazıcıoğlu ve onu ifade eden dava, ilanihaye yaşayacaktır. Kendisine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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