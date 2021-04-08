Milli eskrimciye coşkulu uğurlama



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)MISIR'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek `Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılan Emir Akal, okulda düzenlenen bayraklı gösterinin ardından 'Erzurum seninle gurur duyuyor' sözleri ile Mısır'a uğurlandı. Arkadaşların açtığı dev Türk bayrağının altından yürüyerek giden Akal, "Bu sevgi gösterisini madalya ile taçlandıracağım" dedi.

Erzurumlu Ela-Mustafa Akal çiftinin 3 çocuğundan en büyük çocukları Emir Akal (17), eskirim hakemliği yapan amcası Macit Akal'ın 6 yıl önce yönlendirmesi ile bu spora başladı. 2015 yılında katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan Akal, ilki 2017 olmak üzere 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı birçok şampiyonada çeşitli ödüllere sahip olan Akal, Türkiye'yi yıldız ve gençlerde temsil edeceği Dünya şampiyonası için Mısır'a gitti. Erzurum Bilge Koleji'nin öğrenci ve öğretmenleri, bugün Akal için uğurlama töreni düzenledi. Okulun bahçesinde maskelerini takan ve sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, dev Türk bayrağı açtı. Arkadaşları Emir Akal'ı bayrağın altından geçirerek Mısır'a uğurlayan öğrenciler, "Erzurum seninle gurur duyuyor" diye tempo tuttu. Bayrağın sonunda öğrencisini karşılayan Bilge Koleji Okulu Müdürü Abdullah Samancı Akal'a çiçek hediye etti.

`HEDEFİM OLİMPİYAT´

Milli takımı Mısır'da yıldızlar ve gençlerde temsil edeceğini belirten Emir Akal, "Amcam bu sporun hakemliğini yapıyordu. Onun tavsiyesiyle başladım. Önce sıkıcı geldi. Bir süre bırakıp yeniden başladım. Turnuvalara gidip, madalya aldıkça daha bir heveslendim. Daha çok çalıştım ve peşine de başarı geldi. Mısır'a gitmek tabi benim için sezon başında büyük bir hedefti. İlk önce bunu gerçekleştirdiğim için mutlu ve gururluyum. İnşallah oradan da güzel sonuçlarla geleceğim. Hedefimde sezon başındayken dünya şampiyonasına gitmek vardı. Bu bile benim için çok büyük bir hedefti. Şimdiki hedefim ise oraya gidip, bir madalyayla çeyrek final oynayıp dönmek. Olimpiyatlar tabi en büyük hedefim. Her sporcunun hedefi zaten olimpiyattır. Buradan ve bir dahaki turnuvalarda iyi sonuçlar alırsam, yine dünya şampiyonasında iyi bir sonuç alırsam, olimpiyata da kota alırım. Şu anda 3 tane Türkiye şampiyonluğum var, çok sayıda da ikincilik ve üçüncülük madalyalarım bulunuyor. Arkadaşlarım ve okulum bugün beni çok gururlandırdı. Onların bana olan güvencini boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

`EMİR'LE GURUR DUYDUK´

Öğrencilerinden birinin dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğinden dolayı okulda büyük bir gurur yaşandığını belirten Bilge Koleji Müdürü Abdullah Samancı şunları söyledi: "Emir 11'inci sınıf öğrencimiz. Üç yıldır okulumuzda. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Emir sadece sporda değil, aynı zamanda akademik olarak da son derece başarılı, özverili ve davranışlarıyla örnek olan bir öğrenci. Biz, spora yönlendirmek anlamında, ya da spor yapan öğrencilerle ilgili Emir'i hep örnek almalarını istiyoruz. Çünkü Emir akademik başarısı da oldukça yüksek bir öğrenci, birçok spor ve antrenmanlara gitmesine rağmen derslerini asla ihmal etmeyen, başarısını yüksek tutan bir öğrenci. Ülkemizi, ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecek olması bizim için ayrıca bir gurur sebebi. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Kendisinden madalyalar bekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-04-08 10:18:45



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